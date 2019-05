Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

Parteigremien beraten über Ergebnisse der Europa- und Bremen-Wahl

BERLIN (dpa) - Nach der Wahl des neuen Europaparlaments und des Bremer Landtags beraten die Parteiengremien am Montag in Berlin über ihren Umgang mit den Ergebnissen.

Union und SPD erlitten bei der Europawahl schwere Pleiten, während vor allem die Grünen kräftig zulegten. Auch europaweit verloren Christdemokraten und Sozialdemokraten, Nationalisten und Populisten dagegen gewannen hinzu. Die SPD musste zudem auch bei der Landtagswahl in Bremen eine historische Niederlage einstecken und landete erstmals seit über 70 Jahren auf Platz zwei hinter der CDU.

Österreichs Kanzler muss sich Misstrauensantrag stellen

WIEN (dpa) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) muss sich am Montag im Parlament einem Misstrauensantrag stellen.

Die Liste «Jetzt» macht ihn mitverantwortlich für die aktuelle Regierungskrise, die durch das skandalöse «Ibiza-Video» ausgelöst wurde. Das Ergebnis wird frühestens am späten Nachmittag erwartet. Das Video zeigt unter anderem, wie der spätere Vizekanzler und inzwischen auch als FPÖ-Chef zurückgetretene Rechtspopulist Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Investorin im Gegenzug für Wahlkampfhilfe erhebliche wirtschaftliche Vorteile in Aussicht stellt.

Trump wird von Japans Kaiser Naruhito empfangen

TOKIO (dpa) - US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania werden am Montag von Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako im kaiserlichen Palast empfangen.

Am Abend ist auch ein Staatsbankett zu Ehren Trumps geplant. Trump wird nach der Visite beim Kaiser mit Ministerpräsident Shinzo Abe zusammentreffen. Bei den Gesprächen soll es um Sicherheitspolitik gehen - vor allem in Bezug auf die regionale Bedrohung aus Nordkorea - und um Handel.

Heiner Lauterbach wird Honorarprofessor in Berlin

BERLIN (dpa) - Der Schauspieler Heiner Lauterbach wird am Montag (19.00) feierlich zum Honorarprofessor in Berlin berufen.

Der Titel «Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen» wird ihm von der privaten Hochschule Macromedia in Kreuzberg verliehen. Seinen ersten Workshop soll Lauterbach bereits am Dienstag halten. An der Hochschule mit bundesweit mehreren Standorten haben die Studenten auch Fächer wie Selbstvermarktung und Networking.

VfB Stuttgart will Bundesliga-Abstieg gegen Union Berlin verhindern

BERLIN (dpa) - Der VfB Stuttgart will in der Relegation den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern.

Im entscheidenden Rückspiel stehen die Schwaben beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) nach dem enttäuschenden 2:2 im ersten Aufeinandertreffen unter großem Druck. Dem VFB droht nach 1975 und 2016 der dritte Absturz in die Zweitklassigkeit.

Zehn deutsche Tennisprofis bei French Open im Einsatz

PARIS (dpa) - Bei den French Open sind am zweiten Turniertag zehn deutsche Tennisprofis im Einsatz. Julia Görges bestreitet am Montag um 11.00 Uhr das erste Match gegen die Estin Kaia Kanepi.

Qualifikant Yannick Hanfmann bekommt es in der zweiten Partie mit Top-Favorit Rafael Nadal zu tun. Zudem spielen Andrea Petkovic, Tatjana Maria, Antonia Lottner, Jan-Lennard Struff, Yannick Maden, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev und Rudi Molleker.