Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.19

Klimakabinett der Bundesregierung tagt - Konflikte in Koalition

BERLIN (dpa) - Nach dem Debakel für Union und SPD bei der Europawahl tagt am Mittwoch das Klimakabinett der Bundesregierung.



Die zuständigen Minister sollen bei den Beratungen unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an die reguläre Kabinettssitzung Vorschläge vorlegen, wie die deutschen Klimaschutzziele 2030 erreicht werden sollen. In der schwarz-roten Koalition ist der Weg zu mehr Klimaschutz umstritten.

SPD-Abgeordnete beraten über Konsequenzen aus Wahlniederlagen

BERLIN (dpa) - Die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion beraten am Mittwoch (15.00 Uhr) in Berlin über Konsequenzen aus den Niederlagen bei der Europa- und Bremenwahl.



Dabei dürfte auch die Ankündigung der Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles, sich bei einer vorgezogenen Neuwahl in der kommenden Woche den Abgeordneten zu stellen, eine zentrale Rolle spielen.

Lettisches Parlament wählt neuen Staatspräsidenten

RIGA (dpa) - In Lettland wählt das Parlament an diesem Mittwoch ein neues Staatsoberhaupt.



Um die Nachfolge von Raimonds Vejonis (52) im Präsidentenamt des baltischen EU- und Nato-Landes bewerben sich drei Kandidaten. Als aussichtsreichster Bewerber gilt der von der Regierungskoalition nominierte Egils Levits (63), ein Richter am Europäischen Gerichtshof.

Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht Mai-Arbeitsmarktdaten

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Mittwoch (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Mai. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Ökonomen rechnen im Zuge des üblichen Frühjahrsaufschwungs erneut mit einem deutlichen Rückgang.

Oberlandesgericht Karlsruhe urteilt über DocMorris-Apothekenautomaten

KARLSRUHE (dpa) - Das Oberlandesgericht Karlsruhe entscheidet an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) über die Zulässigkeit eines DocMorris-Apothekenautomaten in einer kleinen baden-württembergischen Gemeinde.



Die europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden hatte vor zwei Jahren in dem 2000-Seelen-Ort Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) den bundesweit ersten Automaten dieser Art in Betrieb genommen. Das Projekt wurde nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt.

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Usbekistan

TASCHKENT/CHIWA (dpa) - Mit einem Besuch der historischen Stadt Chiwa beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch seinen Staatsbesuch in Usbekistan.



Die Stadt ist ein Touristenmagnet, die Altstadt gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Zuvor will Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, mit Intellektuellen frühstücken und sich mit Studenten und Deutsch lernenden Schülern unterhalten.

Generalstreik gegen Wirtschaftspolitik Macris in Argentinien

BUENOS AIRES (dpa) - In Argentinien haben die Gewerkschaften zum fünften Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik des konservativen Präsidenten Mauricio Macri aufgerufen.



Mit dem 24-stündigen Ausstand am Mittwoch will der Gewerkschaftsbund CGT gegen die hohe Inflation, die fallende Industrieproduktion, den Anstieg der Kosten öffentlicher Dienstleistungen und die Arbeitslosigkeit protestieren.

Flugsicherung und Telekom stellen Unternehmen zur Drohnennutzung vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung setzen auf den wachsenden Markt mit Flugdrohnen. Sie wollen am Mittwoch (11.00) in Frankfurt Details eines Gemeinschaftsunternehmens zur kommerziellen Nutzung der Geräte vorstellen.

Weiterer Prozess um Steuerbetrug mit Diesel-Kraftstoff beginnt

MAGDEBURG (dpa) - Am Landgericht Magdeburg beginnt ein neues Großverfahren um Steuerhinterziehung mit falsch deklariertem Diesel-Kraftstoff. Von diesem Mittwoch an (10.00 Uhr) muss sich ein 49 Jahre alter Angeklagter wegen insgesamt 504 Taten verantworten, wie das Gericht mitteilte.

Urteil gegen Tagesvater wegen Misshandlung von Kleinkind erwartet

HANNOVER (dpa) - In einem Prozess gegen einen Tagesvater, der ein Kleinkind fast zu Tode misshandelt haben soll, wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem 31-Jährigen wird vor dem Landgericht Hannover versuchter Totschlag vorgeworfen.

Europa-League-Finale: Chelsea oder Arsenal - Titel geht nach London

BAKU (dpa) - Der Europa-League-Sieger 2019 wird in jedem Fall aus London kommen.



Im Olympiastadion von Baku treten am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/RTL, Nitro und DAZN) der FC Chelsea und der FC Arsenal gegeneinander an. Es ist das erste Mal in diesem Wettbewerb, dass zwei Vereine aus derselben Stadt das Endspiel bestreiten.

Deutsches Tennis-Quartett spielt bei French Open - Maden gegen Nadal

PARIS (dpa) - Vier deutsche Tennisprofis kämpfen am Mittwoch bei den French Open um den Einzug in die dritte Runde.



Qualifikant Yannick Maden bekommt es im zweiten Match des Tages (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) mit dem elfmaligen Paris-Sieger Rafael Nadal zu tun, Oscar Otte trifft in der dritten Partie auf den 20-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer. Routinier Philipp Kohlschreiber spielt gegen den Franzosen Nicolas Mahut. Bei den Damen wartet auf Laura Siegemund die an Nummer 15 gesetzte Belinda Bencic aus der Schweiz.

Mönchengladbach stellt Trainer Rose offiziell vor

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach beginnt die Amtszeit von Marco Rose. Der neue Trainer wird am Mittwochvormittag um 10.00 Uhr im Borussia-Park offiziell vorgestellt.

Niki Lauda wird beerdigt - Trauerfeier im Wiener Stephansdom

WIEN (dpa) - Die Fans von Niki Lauda können sich am Mittwoch von der Motorsport-Legende verabschieden.



Lauda wird von 8 Uhr bis 12 Uhr im Wiener Stephansdom in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt. Er ist der erste Sportler, dem diese Ehre zuteil wird. Danach ist ab 13 Uhr ein Requiem für den ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer geplant, zu dem rund 300 Ehrengäste erwartet werden.