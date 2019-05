Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

Berlin-Besuch mit Verspätung: Pompeo trifft Merkel und Maas

BERLIN (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo holt am Freitag seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach.



Damals zog er es vor, wegen der Iran-Krise in den Irak zu reisen und sorgte damit für Irritationen in der Bundesregierung. Die Differenzen in der Iran-Politik werden bei den Gesprächen Pompeos mit Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas voraussichtlich ein Hauptthema sein.

Papst Franziskus besucht erstmals Rumänien

BUKAREST/ROM (dpa) - Papst Franziskus beginnt am Freitag seine erste Reise nach Rumänien.



Bei dem dreitägigen Besuch in einem der ärmsten Länder der EU steht eine Annäherung an die orthodoxe Kirche im Zentrum. Angesichts der traditionellen Ablehnung des Katholizismus durch radikale Orthodoxe betonte der Papst in einer Videobotschaft, es gehe darum, «Ängste und Verdächtigungen» zu überwinden.

China will im Handelskrieg Zölle auf US-Waren anheben

PEKING (dpa) - Der Handelskrieg zwischen China und den USA geht in die nächste Runde.



Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons sollen am Freitag ab Mitternacht (Ortszeit/18.00 Uhr MESZ) neue Strafen der Chinesen in Kraft treten. Nach Angaben des Pekinger Handelsministeriums sollen Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar angehoben werden. 5140 Produkte sind betroffen.

Immer zwei und zwei: Bremer Parteien reden über Regierungsbildung

BREMEN (dpa) - Nach der Bremer Landtagswahl führen die Parteien am Freitag weiter Zweiergespräche über eine mögliche Regierungsbildung.



Dabei treffen sich Grüne und Linke (9.30 Uhr) sowie CDU und FDP (10.00 Uhr). Nachmittags finden die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Linkspartei (14.00 Uhr) und Grünen und FDP (15.00 Uhr) statt. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder versucht, im Bündnis mit Grünen und FDP erstmals das Bremer Rathaus zu erobern.

Abschied von Hannelore Elsner bei Trauerfeier in München

MÜNCHEN (dpa) - Verwandte, Freunde und Weggefährten können der Schauspielerin Hannelore Elsner am Freitag in München die letzte Ehre erweisen.



Mittags (12.00 Uhr) beginnt in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael eine öffentliche Trauerfeier, zu der neben der Familie viele geladene Gäste erwartet werden. Die Beisetzung soll im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Udo Lindenberg startet Deutschlandtournee in Bremen

BREMEN (dpa) - Udo Lindenberg startet am Freitag um 20.00 Uhr seine Deutschlandtournee «Udo Lindenberg - Live 2019» in Bremen.



Das Konzert war so schnell ausverkauft, dass ein weiterer Termin einen Tag später angesetzt wurde, wie seine Agentur mitteilte. Insgesamt gibt es bundesweit 23 Konzerte, davon sind neun wegen der großen Nachfrage angesetzte Zusatzkonzerte.

Ohne Deutsche: Erste French-Open-Achtelfinalisten werden ermittelt

PARIS (dpa) - Ohne deutsche Tennisprofis werden bei den French Open am Freitag die ersten Achtelfinal-Teilnehmer ermittelt.



In den jeweils unteren Hälften der Turniertableaus sind nach dem Aus von Angelique Kerber, Julia Görges oder Philipp Kohlschreiber keine deutschen Damen und Herren mehr vertreten. Der elfmalige Paris-Sieger Rafael Nadal trifft im dritten Match des Tages auf dem Center Court auf den Belgier David Goffin. Roger Federer bekommt es in der zweiten Partie (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) mit dem Norweger Casper Ruud zu tun.