Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

EU-Sondergipfel berät über neue Führung der Europäischen Union

BRÜSSEL (dpa) - Zwei Tage nach der Europawahl wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstagabend (18.00 Uhr) bei einem Sondergipfel die neue Führung der Europäischen Union beraten. Es geht zuerst um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, aber auch um weitere Spitzenposten. Bis Ende Juni soll ein Personalpaket geschnürt sein.

Gesundheitsminister Spahn beim Deutschen Ärztetag

MÜNSTER (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am Dienstag (10.00 Uhr) zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Münster erwartet. Bei dem viertägigen Treffen geht es auch um umstrittene Gesetze der großen Koalition, etwa für schnellere Termine für Kassenpatienten.

Maas empfängt mehr als 20 Außenminister aus Lateinamerika in Berlin

BERLIN (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas will die lange vernachlässigten Beziehungen zu Lateinamerika und der Karibik mit einer großen Konferenz in Berlin wieder in Schwung bringen. Mehr als 20 Außenminister aus der Region werden dazu im Auswärtigen Amt erwartet.

Steinmeier beginnt zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan

TASCHKENT (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan. Zum Auftakt wird er von Staatspräsident Schawkat Mirsijojew in der Hauptstadt Taschkent mit militärischen Ehren begrüßt (10.00 Uhr Ortszeit/7.00 UHR MESZ).

Schwarzenegger lädt zu Klimagipfel in Wien - Greta Thunberg zu Gast

WIEN (dpa) - Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Klimaaktivistin Greta Thunberg wollen für einen verstärkten Einsatz gegen den Klimawandel werben. Am Dienstag findet daher in der Wiener Hofburg der dritte Klimagipfel der von Schwarzenegger gegründeten NGO «R20 - Regions of Climate Action» statt.

Neue 100- und 200-Euro-Scheine kommen in Umlauf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neue 100- und 200-Euro-Scheine im Geldautomaten und an der Ladenkasse: Europas Währungshüter bringen von diesem Dienstag an die überarbeitete Version der beiden Banknoten mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen in Umlauf. Damit ist die zweite Generation der Euro-Banknoten komplett.

Konsumklimaindex für Mai wird vorgelegt

NÜRNBERG (dpa) - Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) veröffentlicht am Dienstag (8.00 Uhr) ihren jüngsten Konsumklimaindex. Die monatliche Studie gibt Auskunft über die Konsumneigung der privaten Haushalte in Deutschland. Diese hängt zum Beispiel von den Einkommenserwartungen der Bürger ab.

Wenig Gegenwind für Fraport bei Hauptversammlung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei der Hauptversammlung des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport müssen Vorstand und Aufsichtsrat an diesem Dienstag (10.00 Uhr) kaum mit Gegenwind rechnen. Der M-Dax-Konzern hatte im Geschäftsjahr 2018 einen kräftigen Gewinnsprung geschafft und will die Aktionäre mit einer um 50 Cent auf 2,00 Euro erhöhten Dividende am Erfolg teilhaben lassen.

Stadt Emden entscheidet über Otto-Ampeln

EMDEN (dpa) - Der Komiker Otto Waalkes in der bekannten Pose eines hoppelnden Häschens: Dieses Motiv könnte demnächst vier Fußgängerampeln in seiner ostfriesischen Heimatstadt Emden zieren. Der Rat der Stadt entscheidet am Dienstag (18.00 Uhr) abschließend darüber.

Tanztheater Pina Bausch stellt Pläne für die nächste Saison vor

WUPPERTAL (dpa) - Zwei Tage vor dem zehnten Todestag von Pina Bausch präsentiert ihr Tanzensemble am Dienstag (11.30 Uhr) den Spielplan für die nächste Saison. Nach wie vor zeigen die 34 Mitglieder des Tanztheaters die Stücke der berühmten Choreographin vor vollen Häusern in aller Welt.

Alexander Zverev bei French Open erstmals gefordert

PARIS (dpa) - Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev bestreitet am Dienstag seine erste Partie bei den French Open. Drei Tage nach seinem Turniersieg in Genf wurde das Spiel des Weltranglisten-Fünften gegen den Australier John Millman als erstes Match des Tages auf dem Center Court angesetzt (11.00 Uhr/Eurosport).

FC Ingolstadt will Klassenerhalt in Relegation perfekt machen

INGOLSTADT (dpa) - Der FC Ingolstadt will am Dienstag (18.15 Uhr) den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Nach dem 2:1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden haben die Oberbayern beste Chancen, im eigenen Stadion alles klar zu machen.