Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.19

Vor Europawahl: Zehntausende wollen gegen Nationalismus demonstrieren

BERLIN (dpa) - Eine Woche vor der Europawahl wollen zahlreiche Initiativen und Gruppen in mehreren Städten mit Demonstrationen gegen Nationalismus und Ausgrenzung protestieren.



Allein in Berlin sind dazu nach Polizeiangaben am Sonntagmittag 50.000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Demonstrationen sind nach Angaben der Organisatoren in anderen deutschen Großstädten geplant sowie in 42 Städten von zwölf weiteren EU-Ländern.

Österreich vor Neuwahl - Bundespräsident empfängt Kanzler Kurz

WIEN (dpa) - Nach dem Bruch der rechtskonservativen Koalition bereitet sich Österreich auf eine Neuwahl vor.



Bundespräsident Alexander Van der Bellen will an diesem Sonntagvormittag Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen, um über die weiteren Schritte zu beraten. Kurz hatte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ am Samstag aufgekündigt und die Neuwahl vorgeschlagen. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos, das zeigt, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge und Aussicht gestellt hatte, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhelfe.

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Chemnitz

CHEMNITZ (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Sonntag (10.30 Uhr) in Chemnitz Forscher von heute und morgen: Zunächst ist das Staatsoberhaupt auf dem Messegelände unterwegs, um sich ausgewählte Projekte des 54. Bundeswettbewerbs «Jugend forscht» anzuschauen und die Sieger der Jungforscher zu küren.

Schweizer stimmen über Waffenrecht und Gewinnsteuern ab

BERN (dpa) - Auf Druck der Europäischen Union müssen die Schweizer am Sonntag über Gesetzesänderungen abstimmen.



Es geht um eine Verschärfung des Waffenrechts sowie um die Abschaffung von Gewinnsteuervorteilen für internationale Konzerne. Die Schweiz ist zwar nicht EU-Mitglied, aber über Verträge mit der Union verbunden.

Berliner Theatertreffen: Wer bekommt den Alfred-Kerr-Preis?

BERLIN (dpa) - Auf dem Berliner Theatertreffen wird am Sonntag (14.30 Uhr) der Alfred-Kerr-Darstellerpreis verliehen.



Schauspieler Franz Rogowski («Transit», «In den Gängen») entscheidet in diesem Jahr über den Preisträger. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wird an eine junge Schauspielerin oder einen jungen Schauspieler vergeben, der mit einer «herausragenden Leistung» in einem der eingeladenen Stücke aufgefallen ist.

Bundesratspräsident Günther eröffnet Internationalen Museumstag

LÜBECK (dpa) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnet als Bundesratspräsident am Sonntag (12.00 Uhr) in Lübeck den 42. Internationalen Museumstag. Bundesweit beteiligen sich mehr als 1.700 Museen mit verschiedenen Aktionen am Internationalen Museumstag, der großen und kleinen Besuchern spannende Ausstellungen und Aktionen bei meist freiem Eintritt bietet

Deutschland spielt bei der Eishockey-WM gegen die USA

KOSICE (dpa) - Deutschlands Eishockey-Team ist nur einen Tag nach dem 1:8 gegen Kanada bei der Weltmeisterschaft schon wieder gefordert und spielt gegen die USA.



Am Sonntag (16.15 Uhr) hat die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm die nächste Chance, die Ausgangslage für das Viertelfinale zu verbessern. Für die K.o.-Runde ist das deutsche Team bereits qualifiziert. Vor dem Debakel gegen den 26-maligen Weltmeister Kanada hatte Deutschland die ersten vier Gruppenspiele gewonnen.

Entscheidung am Finaltag: Paderborn oder Berlin - wer steigt auf?

DÜSSELDORF (dpa) - Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kämpfen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) der SC Paderborn und Union Berlin um den direkten Aufstieg in die Bundesliga.



Berlin muss für den erstmaligen Einzug in die 1. Bundesliga beim VfL Bochum gewinnen und zeitgleich auf einen Patzer des einen Punkt besseren SC Paderborn bei Dynamo Dresden hoffen. Schlechter als Platz drei können Berlin und Paderborn die Saison nicht beenden. Für wen es am Sonntag nicht für den direkten Aufstieg reicht, dem bleibt noch die Chance in der Relegation am 23. und 27. Mai gegen den VfB Stuttgart.