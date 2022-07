Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.22 | Überblick

Sri Lankas Präsident: Entscheidung über IWF-Finanzhilfe verschoben

COLOMBO: Der in einer schweren Wirtschaftskrise steckende Inselstaat Sri Lanka bekommt vorerst keine Finanzhilfe vom Internationalen Währungsfonds. Wegen der jüngsten Proteste von Regierungsgegnern sei eine Einigung mit dem IWF über ein Hilfspaket bis September verschoben worden, sagte Sri Lankas neuer Präsident Ranil Wickremesinghe in seiner erste Rede seit seiner Wahl durch das Parlament am 20. Juli. Er habe eigentlich gehofft, bereits in der ersten Augustwoche eine Einigung erzielen zu können, wurde Wickremesinghe am Sonntag zitiert.

Wickremesinghe hatte im Mai noch als Premier- und Finanzminister Verhandlungen mit dem IWF aufgenommen. Aus Mangel an Währungsreserven war der hoch verschuldete Inselstaat in dem Monat zum ersten Mal zahlungsunfähig geworden.

Das südlich von Indien gelegene Krisenland erlebt derzeit die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Benzin, die Inflation liegt inzwischen bei über 60 Prozent. Nach monatelangen Massenprotesten war Präsident Gotabaya Rajapaksa vor zwei Wochen nach Singapur geflohen. Aus Wut über die desolate Lage hatten Protestler seine offizielle Residenz gestürmt sowie Regierungsgebäude besetzt.

Seit diesen Vorgängen seien die Gespräche mit dem IWF nicht vorangekommen, sagte Wickremesinghe. Kaum als neuer Präsident vereidigt, hatte er das Protestlager der Regierungsgegner mit Gewalt auflösen lassen. Die Proteste richten sich auch gegen ihn. Denn Wickremesinghe gilt als Verbündeter von Rajapaksa. Wickremesinghe rief nun die Parteien auf, ihre Differenzen beizulegen. Proteste würden nicht helfen. Er plädierte für eine All-Parteien-Regierung.

Chinas Null-Covid-Strategie belastet Industrie unerwartet stark

PEKING: Unter dem Druck der strengen Null-Covid-Maßnahmen in China hat sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli unerwartet verschlechtert. Der offizielle Einkaufsmanager-Index (PMI) fiel von 50,2 im Vormonat auf nur noch 49 Punkte, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitteilte. Ein solcher Wert unter der 50er-Marke auf dem wichtigen Konjunkturbarometer deutet auf einen Rückgang der industriellen Aktivität in China hin. Experten hatten eigentlich ähnlich wie im Vormonat einen Wert von knapp über 50 Punkten erwartet.

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Coronavirus zu leben, verfolgt China unverändert eine Null-Toleranz-Strategie, um jeden Ausbruch im Keim zu ersticken. Die wirtschaftliche Erholung leidet unter den strikten Maßnahmen, die gegen die hochansteckende Omikron-Variante aber weniger wirksam sind. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres nur noch um 0,4 Prozent. Das war der schwächste Wert seit Beginn der Pandemie.

Eigentlich wollte die Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von 5,5 Prozent erreichen, was aber immer weniger realistisch erscheint. Experten rechnen wegen der Covid-Restriktionen und der laufenden Immobilienkrise in China nur noch mit einem Zuwachs um rund vier Prozent.

Auslandsproduktion hat großen Anteil am deutschen Export

MÜNCHEN: Produkte aus dem Ausland machen fast ein Viertel des deutschen Exports aus. Der Anteil der nicht in der Bundesrepublik hergestellten «Waren ausländischen Ursprungs» an den Ausfuhren deutscher Unternehmen ist von 1990 bis 2021 von knapp 10 auf 24,5 Prozent gestiegen, wie aus den Daten des Statistischen Bundesamts zum Außenhandel der Bundesländer hervorgeht. Diese im Ausland hergestellten Güter hatten einen Wert von knapp 338 Milliarden Euro. Erst an zweiter Stelle folgt mit rund 221 Milliarden das Bundesland Baden-Württemberg.

Die Zahlen illustrieren, wie schwierig eine Deglobalisierung für Deutschland wäre. Das gilt auch für die inländische Industrieproduktion. «Der Anteil an importierten Zwischengütern in der deutschen - heimischen - Produktion von Finalgütern betrug im Jahr 2019 19,6 Prozent», sagt die Münchner Ökonomin Lisandra Flach, Leiterin des Zentrums für Außenwirtschaft am Ifo-Institut. «Im Vergleich zu USA und China, auch bedingt durch ihre enorme nationale Marktgröße, ist diese Zahl hoch.»