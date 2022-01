Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.22 | Überblick

Frankreich: Pflicht-Herkunftsangabe bei auswärts serviertem Fleisch

PARIS: Gäste in französischen Restaurants, Kantinen oder Mensen haben künftig das Recht, zu erfahren, woher das Fleisch auf ihrem Teller kommt. Ab dem 1. März muss bei auswärts servierten Hühner-, Schweine- und Lammfleischgerichten nachvollziehbar sein, wo die jeweiligen Tiere aufgezogen und geschlachtet wurden, wie das Pariser Landwirtschaftsministerium mitteilte. Außerdem muss auf den entsprechenden Etiketten vermerkt sein, ob es sich um Frischfleisch, gekühlte oder tiefgekühlte Ware handelt.

Bei Rindfleisch sind diese Angaben bereits seit 2002 verpflichtend. Bei Hühner-, Schweine- und Lammfleisch waren sie in Frankreich bislang nur für den Verkauf in Supermärkten und Metzgereien vorgeschrieben.

Mit der neuen Regelung antworte man auf die gestiegenen Transparenzerwartungen der Verbraucher, hieß es. Außerdem wolle man auf diese Weise den Anteil an in Frankreich produziertem Fleisch etwa in Schulkantinen erhöhen. Bislang stamme die Hälfte des dort servierten Fleisches aus dem Ausland, teilte das Ministerium mit.

Chinas Industrie startet schwach ins neue Jahr

PEKING: Chinas Industrie zeigt zum Jahresstart deutliche Schwächen. Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin «Caixin» berechnete und am Sonntag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Januar im Vergleich zum Vormonat von 50,9 auf 49,1 zurück, was den schwächsten Wert seit Februar 2020 darstellt. Beim PMI zeigen Werte über 50 Zählern eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten auf, bei Werten darunter wird von einem Rückgang ausgegangen.

Der ebenfalls am Sonntag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe des staatlichen Statistikamtes fällt im Vergleich etwas besser aus. Demnach ist der PMI im Januar von 52,7 auf 51,1 gefallen. Während der offizielle Einkaufsmanagerindex die Stimmung vor allem bei großen Staatsbetrieben abbildet, konzentriert sich der «Caixin»-Index auf kleinere und mittlere Industrieunternehmen aus dem Privatsektor.

Die negativen Entwicklungen zeigen laut Ökonomen die wirtschaftlichen Kosten von Chinas strenger «Null Covid»-Strategie auf, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen bekämpft werden. In den vergangenen Wochen haben die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt. Dadurch kam es unter anderem zu Produktionsstopps in Fabriken, logistischen Verzögerungen und einem Einbruch des Binnenkonsums.

Der internationale Währungsfonds (IWF) attestierte bereits am Freitag, dass sich die chinesische Wirtschaft in einer «bedeutsamen Flaute» befindet, die auch dieses Jahr anhalten wird. Zuvor hatte der IWF seine Prognose für Chinas Wachstum in diesem Jahr um 0,8 Punkte auf 4,8 Prozent gesenkt. Im vergangenen Jahr waren es noch starke 8,1 Prozent, was aber auch an der niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahr nach Beginn der Pandemie lag.