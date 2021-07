Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 11.07.21 | Aktualisiert um: 22:45 | Überblick

Starke Preissteigerungen in Syrien - Gehaltserhöhung für Beamte

DAMASKUS: Nach starken Preissteigerungen für Brot und Benzin im Bürgerkriegsland Syrien hat Präsident Baschar al-Assad eine Gehaltserhöhung um 50 Prozent für Beamte und Angehörige des Militärs angekündigt. Zudem würden deren Pensionen um 40 Prozent erhöht, berichtete das syrische Staatsfernsehen. Zuvor hatte die Regierung eine Verdopplung der Preise für Brot und eine nahezu Verdreifachung der Benzinpreise angekündigt. Diese Änderungen traten am Sonntag in Kraft, wodurch die Preise für viele andere Güter ebenfalls stiegen.

Nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg ist Syrien zerrüttet und die Wirtschaft des Landes am Boden. Sanktionen des Westens und die Corona-Pandemie haben die Lage noch verschärft. Das syrische Pfund hat gegenüber dem US-Dollar massiv an Wert verloren. Nach Schätzungen des Welternährungsprogramms sind mehr als 12 Millionen Menschen nicht ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt.

Der autoritär herrschende Assad ist seit dem Jahr 2000 an der Macht. Im Mai war er bei einer Präsidentschaftswahl mit 95,1 Prozent der Stimmen für eine vierte Amtszeit bestätigt worden. Die syrische Opposition nannte die Wahl eine «Farce» und warf der Regierung vor, Stimmen gefälscht zu haben. Auch die Europäische Union und andere westliche Staaten erkennen das Ergebnis nicht an. Syriens Verbündete Iran und Russland gratulierten dagegen.

Studie: Fünf Millionen Neuwagen weniger durch Chipmangel

BERLIN: Der Mangel an Halbleitern wird nach einer aktuellen Studie in der Autoindustrie zu einem Produktionsausfall von rund fünf Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr führen. Bis Jahresende seien weltweit 74,8 Millionen Neuzulassungen zu erwarten, das wären 9,3 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2020, heißt es in der Analyse des Duisburger Center Automotive Research von Ferdinand Dudenhöffer. Ohne Engpass könnten jedoch rund 80 Millionen Autos verkauft werden. Die Studie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die «Welt am Sonntag» darüber berichtet.

Sein Institut habe bereits vollzogene und absehbare Produktionskürzungen ausgewertet, erläuterte Dudenhöffer. Es zeige sich, dass die Lage im zweiten Halbjahr schlimmer werde: «Die Lieferzeiten werden länger, und Produktionsausfälle wird es auch 2022 noch geben.»

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sei der weltweite Automarkt um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, heißt es in der Untersuchung. In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Zuwachs deutlich kleiner ausfallen. Erst am Montag hatte der Verband der Automobilindustrie (VDA) seine Vorhersage zur Inlandsproduktion für dieses Jahr von zuletzt 4,0 Millionen Autos auf nur noch 3,6 Millionen Fahrzeuge reduziert.

Dudenhöffers Institut geht davon aus, dass die Knappheit von Halbleitern, dem grundlegenden Material von Mikrochips, bis zum Beginn des Jahres 2023 Auswirkungen haben wird. Danach dürfte sich ein neuer Engpass bemerkbar machen - bei Batteriezellen für Elektroautos. Denn zumindest vorübergehend drohe die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien das Angebot zu übersteigen, heißt es in der Studie.