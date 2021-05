Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.21 | Überblick

Brand an Ölraffinerie in Syrien - keine Opfer

DAMASKUS: An einer wichtigen Ölraffinerie im Bürgerkriegsland Syrien ist offenbar wegen eines Lecks an einer Pumpe ein Feuer ausgebrochen. Die Staatsagentur Sana veröffentlichte am Sonntag Bilder von schwarzem Rauch, der über der Anlage in Homs im Westen des Landes aufsteigt. Feuerwehrleute brachten den Brand nach einiger Zeit unter Kontrolle. «Der Kühlvorgang läuft. Es gibt keine Opfer», sagte der örtliche Feuerwehrchef Hassan Amar.

Vor zwei Wochen war ein Öltanker vor der syrischen Küste in Brand geraten. Das Schiff war nach offiziellen Angaben von einer Drohne angegriffen worden. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen dabei drei Menschen ums Leben.