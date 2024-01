Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Experten: Mehr Austausch zwischen Deutschland und Taiwan nach Wahl

TAIPEH: Nach dem Wahlsieg William Lais von der Demokratischen Fortschrittspartei in Taiwan dürfte die kommende Regierung einem Experten zufolge den Austausch mit Deutschland intensivieren wollen. Die neue Administration werde versuchen, stärkere und bessere Beziehungen zu wichtigen europäischen Ländern wie Deutschland zu formen, sagte Chen Ming-chi von der taiwanischen National Tsinghua Universität am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Taipeh. Als Möglichkeiten sehe er parlamentarischen Austausch oder Wirtschaftsbeziehungen.

Die Abgeordnete der Fortschrittspartei, Lin I-Chin, sagte im Gespräch mit der dpa, dass taiwanische Politiker bei einem Deutschlandbesuch 2022 Bereiche erkannt hätten, auf die beide Länder Schwerpunkte setzten. Zum Beispiel könnten sich Deutschland und Taiwan weiter in digitaler Bildung, Datenschutz, Künstlicher Intelligenz, Energie oder Gleichberechtigung der Geschlechter austauschen, sagte sie. Chen verwies auf die angekündigte Investition des Halbleiterspezialisten TSMC in Dresden. Die taiwanische Firma fertigt wichtige Teile für Smartphones und hat weltweit einen hohen Anteil in dem Markt. «Ich glaube, das wird die beiden Ländern enger zusammenbringen», sagte er.

Am Samstag gewann Lai mit rund 40 Prozent der Stimmen die Präsidentschaftswahl in der Inselrepublik mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Im Parlament verlor seine Partei jedoch die absolute Mehrheit, was die Regierungsarbeit erschweren dürfte. Europa hatte für Taiwan nie höchste Priorität, sagte die Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik des China-Forschungsinstituts Merics in Berlin, Helena Legarda. Lais Sieg biete jedoch vor allem Möglichkeiten für eine stärkere Zusammenarbeit in der Wirtschaft.