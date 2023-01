Nachrichten aus der Wirtschaft am Sonntag

Rechnungen über 26.000 Euro offen - Hotel-Betrüger in Indien gefasst

NEU DELHI: Ein Betrüger, der ein indisches Luxushotel um mehr als 2,3 Millionen Rupien (rund 26.000 Euro) geprellt haben soll, ist nach mehrwöchiger Flucht gefasst worden.

Das berichteten indische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei in Neu Delhi. Der 41-Jährige hatte sich demnach als Regierungsmitarbeiter der Vereinten Arabischen Emirate ausgegeben, in dem Fünf-Sterne-Hotel mehr als drei Monate gelebt und bei seiner Flucht noch Wertgegenstände des Hotels mitgenommen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten derzeit noch an, hieß es.