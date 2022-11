Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.22 | Überblick

Italien will neue Milliarden für Energiehilfen bereitstellen

ROM: Wegen der Energiekrise will Italiens neue rechte Regierung Familien und Unternehmen mit weiteren Milliarden unterstützen sowie neue Erdgasvorkommen erschließen. Bis 2023 wolle Rom 30 Milliarden Euro wegen der gestiegenen Strom- und Gasrechnungen bereit stellen, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni von den ultrarechten Fratelli d'Italia am Freitagabend in Rom. Noch in diesem Jahr seien 9,5 Milliarden Euro dafür vorgesehen, im Haushalt des kommenden Jahres dann 21 Milliarden Euro.

Die Regierung will für ihre Maßnahmen 2023 mehr Schulden aufnehmen und rechnet deshalb mit einem Defizit gemessen am Bruttoinlandsprodukt von 4,5 Prozent statt 3,4 Prozent für das kommende Jahr, wie Finanzminister Giancarlo Giorgetti erklärte. Bis 2025 soll das Haushaltsdefizit wieder auf 3 Prozent sinken. Der Kampf gegen teure Energierechnungen war ein Hauptthema des Wahlkampfes der rechten Koalition aus Fratelli, Forza Italia und Lega.

Rom will außerdem die Förderung von Erdgasvorkommen vor der Küste Italiens ausweiten. Energiesicherheits- und Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin rechnet kurzfristig mit mehr als 500 Millionen Kubikmetern Gas, die dort gefördert werden könnten. Mit Blick auf zehn Jahre seien 15 Milliarden Kubikmeter möglich. Das Gas soll energieintensiven Industrien zu einem besseren Preis angeboten werden.

Cocktail-Weltmeisterschaft beginnt im kubanischen Varadero

VARADERO: Auf Kuba ist die Cocktail-Weltmeisterschaft eröffnet worden. In einem Luxushotel im Urlaubsort Varadero wird in den kommenden Tagen um die Wette gemixt, geschüttelt und gerührt. Am Freitag (Ortszeit) wurden dort die Teilnehmer unter anderem vom Ministerpräsidenten des sozialistischen Karibikstaates, Manuel Marrero, begrüßt, wie auf der Facebook-Seite des Veranstalters, des Internationalen Barkeeper-Verbands IBA, zu sehen war.

Die Kandidaten messen sich in mehreren Kategorien, am Dienstag wird zum Abschluss im «Superfinale» die Welt-Barkeeperin oder der Welt-Barkeeper des Jahres gekürt. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 69. Mal statt. Nach Angaben des IBA sind all seine 64 Mitgliedsländer dabei vertreten.

Logistiker fordern Aufschub der Lkw-Maut

FRANKFURT/MAIN: Angesichts hoher Treibstoffpreise hat sich die Speditionsbranche dafür ausgesprochen, die für Januar geplante Erhöhung der Lkw-Maut um einige Monate zu verschieben. «Es ist kaum möglich, die jetzige Mauterhöhung der verladenden Wirtschaft in Rechnung zu stellen», sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt, der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Deswegen würden wir es begrüßen, wenn die Mauterhöhung um einige Monate verschoben würde», sagte Engelhardt.

Besonders betroffen seien Spediteure, die ihren Fuhrpark großteils auf LNG-Fahrzeuge umgestellt haben. «LNG hat sich weit mehr verteuert als der Diesel, die meisten Auftraggeber sind jedoch nur bereit, Frachtaufträge auf Diesel-Basis zu bezahlen», sagte Engelhardt.

Der Verbandschef wies zudem darauf hin, dass sich eine höhere Maut für Lkw letztlich auch auf die Preise für Verbraucher auswirken dürfte: «Wenn die Öko-Maut kommt, muss klar sein: Der Auftraggeber - und damit früher oder später der Endverbraucher - zahlt.»

Ein Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums sieht vor, dass die Gebühren für die Lkw-Maut in Deutschland Anfang 2023 steigen sollen. Das Ministerium will 2023 Änderungen zur CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vorschlagen. Das hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Es solle ein CO2-Zuschlag eingeführt werden.