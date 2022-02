Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Deutsche Wirtschaft in Sorge wegen Streit um Brexit-Kontrollen

BERLIN: Der Streit um die zwischenzeitlich ausgesetzten Brexit-Kontrollen in Nordirland hat die deutsche Wirtschaft in Sorge versetzt. «Aus Sicht der deutschen Wirtschaft ist es besorgniserregend, dass das Austrittabkommen samt Nordirlandprotokoll seit dem vollzogenen Brexit durch Großbritannien immer wieder infrage gestellt wird», sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). «Damit wird auch das gesamte UK-Geschäft für deutsche und europäische Unternehmen unsicherer.»

Nordirland hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, die Kontrollen für Güter aus Großbritannien auszusetzen. Am Freitag stoppte ein Gericht in Belfast den Vorstoß vorläufig.

Wansleben forderte, die EU sollte weiter entschlossen agieren und für die europäischen Wirtschaftsinteressen eintreten. «Auch die britischen Pläne zum Abweichen von EU-Regeln und Standards etwa im Datenschutz, bei Lebensmitteln oder in der Chemie erhöhen ganz konkret die Transaktionskosten für deutsche Unternehmen im UK-Geschäft», sagte er. Angesichts der engen Vernetzung der Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals sei für die Unternehmen eine positive Zukunftsagenda von Europäischer Union und Großbritannien dringend nötig.

Nach DIHK-Angaben haben deutsche Unternehmen in Großbritannien rund 2500 Niederlassungen mit mehr als 400.000 Beschäftigten. Britische Firmen kommen auf 1500 Niederlassungen in Deutschland mit rund 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Steuerzahlerbund: Schröder soll auf Amtsausstattung verzichten

BERLIN: Der deutsche Steuerzahlerbund hat Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zum Verzicht auf seine nachamtliche Ausstattung aufgerufen. «Ich appelliere an Herrn Schröder, auf sein staatlich bereitgestelltes Büro, Mitarbeiter und Dienstwagen zu verzichten», sagte der Vizepräsident des Steuerzahlerbundes, Michael Jäger, der «Bild-Zeitung» (Samstag). «Er lobbyiert für russische Wirtschaftsinteressen mit steuerfinanzierter deutscher Infrastruktur.»

Wie am Freitag mitgeteilt wurde, ist Schröder für den Aufsichtsrat des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom nominiert worden. Die Hauptversammlung ist demnach für den 30. Juni geplant. Schröder soll anstelle von Timur Kulibajew antreten, ein Schwiegersohn des im Zuge der Unruhen vom Januar entmachteten kasachischen Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Der 77 Jahre alte Schröder ist bereits Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Präsident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Außerdem ist der frühere Kanzler Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.

Altkanzlern wie auch Altbundespräsidenten steht eine Ausstattung etwa mit Büros und Personal in Berlin zu. Am Freitag hatte sich bereits der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Stefan Müller, dafür ausgesprochen, Schröder die Amtsausstattung zu entziehen. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb auf Twitter, man müsse darüber nachdenken, Schröder die Ausstattung zu entziehen.

Lindner will Stabilitätspakt verbessern, aber Schuldenregeln behalten

ROM: Bundesfinanzminister Christian Lindner will die europäischen Stabilitätsregeln nachbessern, um nachhaltige Investitionen zu fördern. Die Regeln zum Schuldenabbau sollen aber nicht aufgeweicht werden, unterstrich der FDP-Chef nach einem Besuch seines italienischen Kollegen Daniele Franco am Freitag in Rom. Vor allem Italien und Frankreich hatten zuletzt auf Anpassungen gedrängt.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU sieht vor, dass Länder nicht mehr als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung an Schulden aufnehmen. Haushaltsdefizite sollen bei 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gedeckelt werden.

«Es ist völlig klar, dass Deutschland weiter Anwalt klarer Stabilitätskriterien bleibt», sagte Lindner. Er setze sich dafür ein, «innerhalb der bestehenden Fiskalregeln das möglich zu machen, was nötig ist». Der Zeitung «La Repubblica» hatte er zuvor gesagt: «Wir müssen einen Weg finden, um den Stabilitätspakt zu verbessern, damit der Schuldenabbau nicht die Beiträge kürzt in fortschrittliche Technologien, den Umweltschutz und andere wichtigen Dingen.»

Andererseits sei aber wichtig, «das klare Signal an die Finanzmärkte und die Menschen zu senden, dass die Regierungen in Europa sehr genau erkannt haben, dass ihr Auftrag auch darin liegt, den Verschuldungsstand zu reduzieren, damit wir wieder neue fiskalische Reserven aufbauen, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Dann müssen die Staaten weiter handlungsfähig sein», unterstrich Lindner.

Lindner lobt Italien für Kampf gegen Wirtschaftskriminalität

ROM: Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Kampf gegen Wirtschaftsverbrechen intensivieren und dabei auch auf Erfahrungen aus Italien zurückgreifen. Der FDP-Politiker besuchte bei einer Kurzvisite am Freitag die Zentrale der Finanzpolizei in Rom und informierte sich dort über die Arbeit der Italiener. «Ich fühle mich sehr motiviert durch den Einblick hier, bei uns weitere Schritte in der Verstärkung der Finanzkriminalität und der Geldwäsche zu gehen», sagte Lindner nach seinem Termin bei der Guardia di Finanza.

Er lobte vor allem die personelle Ausstattung der Finanzpolizei und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. In Deutschland gehe es darum, den Rahmen der Befugnisse noch besser auszunutzen und auch die Kooperation zwischen Bund und Ländern voranzutreiben. «Hier können und wollen wir noch besser werden, das gehen wir jetzt an», sagte Lindner. «Da suche ich den engen Austausch mit den 16 Kolleginnen und Kollegen in den Ländern wie auch mit den anderen europäischen Institutionen - weshalb ich heute hier war», berichtete Lindner.