Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Bolivien setzt auf verstärkte Förderung von Lithium

LA PAZ: Bolivien will künftig verstärkt auf die Förderung von Lithium setzen, das weltweit zur Herstellung von Autobatterien benötigt wird. Priorität habe nun die Förderung von Lithium zur industriellen Verwendung, deshalb habe man eine Strategie bis zur 200-Jahrfeier des Landes 2025 entworfen, sagte der bolivianische Präsident Luis Arce bei einer vom Sender «Bolivia TV» gezeigten Veranstaltung des Staatskonzern «Yacimientos de Litio Bolivianos» (YLB) in La Paz am Freitag (Ortszeit).

Bolivien verfügt über eines der größten Lithium-Vorkommen und mit dem Salar de Uyuni über das größte geschlossene Lithium-Vorkommen der Welt. Das «weiße Gold» findet bei der Herstellung von Batterien Verwendung. Der frühere Präsident Evo Morales hatte die Hebung des Schatzes vor mehr als zehn Jahren bereits zur Chefsache erklärt. Er verhinderte einen Vertrag mit einer ausländischen Firma, die nur am Verkauf des Rohstoffes interessiert war. Und versuchte, dass Bolivien die Lithium-Produktion aus eigener Kraft stemmt.

Dies führte dazu, dass Bolivien im Rahmen eines Pilotprojektes nur geringe Mengen förderte. Mit dem baden-württembergischen Unternehmen ACI Systems ging YLB einen Kooperationsvertrag ein, den Morales kurz vor seinem Rücktritt 2019 kündigte.

Goldschatz der Deutschen wird größer und wertvoller

FRANKFURT/MAIN: Gold ist als Anlage angesichts der Zinsflaute auf dem Sparbuch zunehmend gefragt. Privatleute in Deutschland besitzen mittlerweile die Rekordmenge von 9089 Tonnen des Edelmetalls - mehr als die Hälfte davon (5194 Tonnen) in Form von Barren und Münzen. Diese Zahlen haben Forscher der Steinbeis-Hochschule Berlin für die Reisebank auf Basis einer repräsentativen Befragung von 2000 Erwachsenen errechnet. Seit der vorigen Erhebung aus dem Jahr 2019 nahm die als Wertanlage angeschaffte Goldmenge der Privathaushalte hierzulande demnach um 269 Tonnen zu.

Die Corona-Pandemie habe der Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen einen weiteren Schub verliehen, stellte Studienautor Jens Kleine vom Steinbeis Research Center for Financial Services fest. «Die Attraktivität von Gold wird aus Sicht der Befragten auch nach dem Abflachen der Pandemie auf anhaltend hohem Niveau verbleiben», sagte er. «Die Menschen in Deutschland haben in der Krise erneut festgestellt, dass Gold eine wichtige Schutzfunktion für Ihr Erspartes, insbesondere in Krisen-Zeiten, bietet.»

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie Anfang Februar hatte der Goldschatz der privaten Haushalte in Deutschland einen Wert von 450 Milliarden Euro. Gut zwei Drittel der Bundesbürger (68 Prozent) besitzen der Studie zufolge Gold in Form von Schmuck, Barren oder Münzen oder mittelbar über ein spezielles Wertpapier. Das Edelmetall verliert trotz Preisschwankungen seinen Wert auch in Krisenzeiten nie ganz. Allerdings gibt es für Gold weder Zinsen noch Dividenden.

EU-Kommissar Hahn für Reform des Maastrichter Stabilitätspakts

BERLIN: Der EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn plädiert dafür, nach der Corona-Pandemie die Regeln im Stabilitätspakt für hochverschuldete Länder flexibler zu gestalten. Statt der starren Obergrenze für die staatliche Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sollte man mit jedem Land individuell Verschuldungsziele vereinbaren, sagte der Österreicher der «Welt» (Online Samstag). Das müssten realistische Ziele für einen klaren Zeitraum und konkrete Maßnahmen zum Schuldenabbau sein.

Man könne 24 Jahre nach dem Maastrichter Stabilitätspakt «nicht mehr alle 19 Euro-Länder über einen Kamm scheren», sagte Hahn. Griechenland mit einer Verschuldung von 205,6 Prozent des BIP oder Italien mit 155,8 Prozent könnten das 60-Prozent-Ziel mittelfristig nicht erreichen. «Da helfen dann auch keine Sanktionen», sagte der EU-Haushaltskommissar.

Zudem brauchten hochverschuldete Länder «ausreichende Mittel für staatliche Investitionen, die dann über höheres Wirtschaftswachstum zu mehr Einnahmen und einer Verringerung der Schuldenlast führen». Parallel dazu müssen aber Strukturanpassungen und Konsolidierungen der Ausgaben vorgenommen werden, sagte er.

Hahn erwartet, dass im Herbst Beratungen zur Überarbeitung des Stabilitätspaktes beginnen werden. Er plädierte dafür, den von der Corona-Seuche gebeutelten Menschen jetzt eine Perspektive zu geben und nicht neue Härten etwa bei den Renten anzukündigen. «Das heißt nicht, dass diese Reformen nicht gemacht werden sollen, aber zu einem Zeitpunkt, wo man die Menschen mitnehmen kann.»