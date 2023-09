Nachrichten aus der Wirtschaft am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23 | Überblick

Französische Supermarktkette warnt vor versteckten Preiserhöhungen

PARIS: Die französische Supermarktkette Carrefour will ab Montag mit Aufklebern auf einer Reihe von Lebensmitteln vor versteckten Preiserhöhungen warnen. «Shrinkflation, das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert, und der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen», heißt es auf den Aufklebern, die Carrefour unter anderem auf Packungen mit Kaffee, Chips, Mayonnaise und Eistee anbringen will, wie das Unternehmen mitteilte. Die versteckten Preiserhöhungen lägen zwischen acht und 40 Prozent. «Wir setzen uns dafür ein, den Preis neu zu verhandeln», heißt es auf dem Sticker weiter.

Carrefour greift damit einem Gesetzesentwurf vor, mit dem die französische Regierung die Industrie verpflichten möchte, klar erkennbar auf Produkten kenntlich zu machen, wenn sich bei gleicher Packung der Inhalt verringert. «Einige Hersteller reduzieren den Inhalt ihrer Produkte bei gleichbleibender Verpackung und erhöhen manchmal sogar die Preise. Das ist skandalös» sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. «Wir werden im Oktober die Verpflichtung gesetzlich verankern, die Reduzierung des Inhalts sichtbar anzuzeigen, wenn die Verpackung die gleiche ist.»

Die Kaufkraft und hohe Preise insbesondere für Lebensmittel treiben die Bevölkerung und die Politik in Frankreich derzeit um. Minister Le Maire hatte von den Konzernen der Lebensmittelbranche mehrfach günstigere Preise und eine Entlastung für die Verbraucher verlangt. Wie der Minister nach Beratungen mit der Branche in der vergangenen Woche ankündigte, sollen die Preise für 5000 Lebensmittelprodukte stabil bleiben oder gesenkt werden. Le Maire stellte aber auch namentlich einige ausländische Großkonzerne an den Pranger, die sich nach seiner Einschätzung nicht genügend für verträgliche Preise eingesetzt haben. Auch die von Carrefour benannten Produkte stammen von ausländischen Nahrungsmittelkonzernen.

In Deutschland hatte jüngst auch die Stiftung Warentest vor «Shrinkflation» gewarnt - also vor geschrumpftem Inhalt in kaum merkbar veränderter Verpackung.

Chinas Wirtschaft im August aus Deflation geklettert

PEKING: Chinas Wirtschaft ist im August aus der Deflation geklettert. Im Vergleich zum selben Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise wieder leicht um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Samstag in Peking mitteilte. Im Juli war der Index der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt noch in die Deflation gerutscht. Die Statistiker errechneten damals einen Rückgang im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent.

Damit sank der durch die Deflation bedingte Druck auf die chinesische Wirtschaft etwas. Deflation bezeichnet einen Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - also das Gegenteil von Inflation. Experten halten eine langanhaltende Deflation für gefährlicher für die Entwicklung einer Volkswirtschaft als leicht steigende Preise. Verbraucher profitieren zwar auf den ersten Blick, weil sie weniger für Waren und Dienstleistungen bezahlen müssen. Eine Deflation drückt aber meist auch auf die Gewinne von Unternehmen und birgt damit etwa die Gefahr von Lohnkürzungen oder Entlassungen.

Die Erzeugerpreise in China lagen im August weiter im Minus, sanken mit 3 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum aber etwas schwächer als noch im Juli (minus 4,4 Prozent). Die Erzeugerpreise sind die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen.

Die Wirtschaft des Landes mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern erholte sich nach der Corona-Pandemie nicht so schnell wie Experten erwarteten. Peking versuchte zuletzt mit Steuervergünstigungen den Konsum wieder anzukurbeln. Banken wurden angehalten, Zinsen auf Hypotheken zu senken, um den kränkelnden Immobiliensektor wieder in Schwung zu bringen. In manchen Bereichen der Wirtschaft könnte mit Blick auf weitere im August veröffentlichte Daten nach Meinung von Analysten die Talsohle erreicht sein. Andere wichtige Sektoren wie die Dienstleistungen schwächeln den Statistiken zufolge aber noch.