Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.01.22 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Kosmos-Verlag will mehr in Europa produzieren

STUTTGART: Der für Spiele wie «Siedler von Catan» und die «Exit»-Reihe sowie für Experimentierkästen bekannte Kosmos-Verlag aus Stuttgart will die Produktion «näher am eigenen Haus haben». Unternehmenschef Michael Fleissner denke vor allem an Europa, sagte er «Stuttgarter Nachrichten» und «Stuttgarter Zeitung» (Montag). «Da gibt es interessante Länder wie Portugal.» Deutschland hingegen sei ein Hochsteuerland. «Und die politischen Rahmenbedingungen machen es Familienunternehmen nicht gerade einfach», so Fleissner.

«Manches wird man aber auch in Zukunft nur in Asien herstellen lassen können», sagte er - und sieht darin auch einen möglichen Vorteil: So ergebe sich vielleicht die Chance, den asiatischen Markt noch besser zu bearbeiten. «Unser Auslandsumsatz entwickelt sich gut und beträgt etwa 45 Prozent vom Gesamtumsatz», sagte Fleissner.

Er bezeichnete sich als «starker Verfechter der traditionellen Medien wie das gute Gedruckte oder das haptische Brettspiel». Beides biete besondere Lebens- und Freizeitqualität, die das Digitale in dieser Form nicht erfüllen könne. «Menschen haben das Bedürfnis, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, das hat sich gerade in der Pandemie gezeigt.» Digitale Angebote seien da eher eine Ergänzung.

Dabei greift das Unternehmen den Angaben nach die technologischen Entwicklungen durchaus auf, etwa bei den Experimentierkästen: «Vor 100 Jahren hat Kosmos mit dem Elektromann und dem Radiomann angefangen, dann kamen Physik- und Chemiebaukästen, jetzt sind es Themen wie Robotik, Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren», berichtete Fleissner. «Wir stehen vor einem enormen Technikschub, da sind wir als Experimentierkastenhersteller gefordert.» Kosmos habe fast 70 Prozent Marktanteil in Deutschland und lege auch in den USA und in England stark zu. Es gehe darum, das Verständnis der Menschen weiter zu fördern. «Das ist auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag.»

Ölpreise halten sich bei Höchstständen seit 2014

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe ihrer in der vergangenen Woche markierten Höchststände seit dem Jahr 2014 gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,23 US-Dollar. Das waren 1,20 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 87,89 Dollar.

Die Erdölpreise werden gegenwärtig sowohl durch ökonomische wie auch politische Faktoren getrieben. Wirtschaftlich sorgen ein tendenziell knappes Angebot und eine zugleich solide Nachfrage für Preisauftrieb. Politisch stehen die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze im Vordergrund. Rohstoffexperten der Commerzbank veranschlagen den Risikoaufschlag am Ölmarkt auf mittlerweile rund zehn Dollar. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt.

Euro knapp über tiefstem Stand seit Mitte 2020

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über seinem am Freitag markierten Tiefstand seit Mitte 2020 gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar. Vor dem Wochenende war sie mit 1,1122 Dollar auf ein rund eineinhalbjähriges Tief gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1138 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften Analysten und Anleger auf Wirtschaftsdaten aus der Eurozone achten. In Deutschland werden Verbraucherpreiszahlen erwartet. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der zuletzt hohen Teuerung gerechnet. Für den gesamten Euroraum stehen Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2021 an. Die deutsche Wirtschaft ist nach bereits bekannten Zahlen zum Jahresende zwar geschrumpft, das Wachstum im Währungsraum dürfte aber durch andere Euroländer wie Frankreich gestützt worden sein.