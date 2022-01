Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.01.22 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Ölpreise zu Wochenbeginn kaum bewegt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Montag auf erhöhtem Niveau etwas stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 81,70 US-Dollar. Das waren 5 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 6 Cent auf 78,84 Dollar nach.

Händlern zufolge sind die jüngsten Angebotssorgen inzwischen abgeflaut. Diese hatten die Ölpreise in der vergangenen Woche noch deutlich angetrieben. Nun aber fördert Libyen nach dem Abschluss von Wartungsarbeiten inzwischen wieder mehr Öl, zudem hat auch Kasachstan seine Produktion wieder nach oben geschraubt. Das öl- und gasreiche Land kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen schlug in Proteste gegen die Staatsführung um.

Euro gibt zum Wochenstart wieder leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1328 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1298 (Donnerstag: 1,1315) Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die Beschäftigungsentwicklung. So wurden im Dezember wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Zu Wochenbeginn steht am Vormittag die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für den Euroraum im November im Fokus.