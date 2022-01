Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.22 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

Metzler-Bankier Müller: «Schleichende Enteignung der Sparer»

FRANKFURT/MAIN: Banken und Anleger müssen nach Einschätzung der Frankfurter Privatbank Metzler noch eine ganze Weile mit niedrigen oder gar negativen Zinsen leben. Er glaube, «dass uns die negativen Realzinsen noch sehr lange begleiten werden», sagte der Vorstand der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG, Emmerich Müller, dem «Handelsblatt» (Montag). Der Realzins ist der Zins für Spareinlagen nach Abzug der Teuerungsrate.

«Wenn die Staaten für ihre Schulden kaum Zinsen zahlen müssen und die Schulden bei Teuerungsraten von zwei bis drei Prozent zum Teil weginflationiert werden, dann ist das für die Finanzminister in Europa und anderer Länder doch ein angenehmer Nebeneffekt», sagte Müller.

Die Kehrseite der Medaille: «Die Belastung trifft vor allem die Nominalvermögen. In einem solchen Umfeld finanzieller Repression gelingt Ihnen der Vermögenserhalt nur mit einer hohen Aktienquote», führte Müller aus. «Leider liegt in Deutschland noch immer der größte Teil des Ersparten auf Bankkonten oder in Lebensversicherungen. Wir erleben also eine schleichende Enteignung der Sparer. Das einzige Mittel dagegen wäre eine tiefgreifende Veränderung der Spargewohnheiten.»

Ölpreise legen zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,35 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 75,76 Dollar.

Am Freitag hatte die Sorge vor den Folgen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft die Ölpreise belastet. Der Preis für US-Öl war um mehr als zwei Prozent gefallen. Zu Beginn der ersten Handelswoche des Jahres verwies ein Rohstoffexperte auf Schnäppchenjäger, die für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt sorgten.

Außerdem wurden die steigenden Ölpreise zum Wochenstart mit geringeren Öllieferungen aus Libyen erklärt. In dem Opec-Land werden die Liefermengen derzeit durch einen Schaden an einer wichtigen Ölpipeline begrenzt.

Eurokurs gibt nach - weiter über 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1340 US-Dollar gehandelt und damit knapp einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1326 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Stärke, die den Euro zu Beginn der ersten Handelswoche des Jahres unter Druck gesetzt habe. Die als sichere Anlage geschätzte US-Währung profitierte von Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus droht in vielen Industriestaaten die konjunkturelle Entwicklung zu belasten und dämpfte die Risikofreude der Anleger.

Im Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten richten. Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der Eurozone erwartet. Darüber hinaus richtet sich der Fokus bereits auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember, der am Freitag auf dem Programm steht.

Gebühren und technische Hürden bremsen sekundenschnelles Bezahlen

FRANKFURT/BRÜSSEL: Seit November 2017 kann in Europa Geld binnen Sekunden überwiesen werden - doch in Deutschland nutzen die wenigsten Bankkunden solche Echtzeitzahlungen. «Instant Payment ist aus unserer Sicht noch nicht im Alltag der Menschen angekommen. Es wird von Banken eher als Nischenprodukt platziert und ist daher noch weit entfernt vom politischen Willen und den Anforderungen des Handels als «New Normal» zu gelten», bilanzierte Ulrich Binnebößel, Zahlungsverkehrsexperte beim Handelsverband Deutschland (HDE) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die EU-Kommission hatte das Ziel ausgegeben, sogenannte Instant Payments bis Ende 2021 in der ganzen Europäischen Union zum Standard zu machen. Bei solchen Echtzeitzahlungen kann der Empfänger sofort nach Absenden der Zahlung über den erhaltenen Betrag verfügen.

Nach Einschätzung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) haben sich «Echtzeit-Überweisungen als ein neuer Standard neben der herkömmlichen Überweisung etabliert». Dennoch sei «der Wechsel auf Echtzeit-Überweisungen (...) nicht für alle Anwendungsfälle für Kunden sinnvoll», teilte der Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland mit.

Bei der Hypovereinsbank (HVB), die den Service im November 2017 als erste Bank im deutschen Markt anbot, wird nach Angaben eines Sprechers inzwischen gut jede zehnte Überweisung in Echtzeit ausgeführt.