Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Ölpreise starten mit deutlichen Abschlägen

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,92 US-Dollar. Das waren 2,60 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,63 Dollar auf 68,23 Dollar.

Am Markt wurden die deutlichen Preisabschläge mit der trüben Aktienmarktstimmung erklärt. Dort belasteten vor allem zwei Entwicklungen: Zum einen herrscht an den Märkten wieder größere Sorge wegen der vielerorts raschen Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron. Zum anderen droht das billionenschwere US-Konjunkturprogramm «Build Back Better» wegen des Widerstands des demokratischen Senators Joe Manchin zu scheitern.

Beide Entwicklungen könnten letztlich zu einer konjunkturellen Belastung und damit einer niedrigeren Rohölnachfrage führen. Für etwas Erleichterung sorgte an den Märkten eine Zinssenkung chinesischer Banken. Nach Angaben der chinesischen Notenbank senkten die Banken ihre einjährigen Kreditzinsen leicht um 0,05 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Es ist die erste Reduzierung seit Frühjahr 2020. Analysten der japanischen Bank Nomura sprachen von einer moderaten Lockerung der Kreditbedingungen.

Euro weiter unter 1,13 US-Dollar - China senkt Kreditzinsen

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter deutlich unter der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Montag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch deutlich höher auf 1,1330 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten wurde die Risikofreude der Anleger durch zwei Entwicklungen gedämpft, die sich am Devisenmarkt aber zunächst kaum bemerkbar machten. Zum einen herrscht an den Märkten wieder größere Sorge wegen der vielerorts raschen Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron. Zum anderen droht das billionenschwere US-Konjunkturprogramm «Build Back Better» wegen des Widerstands des demokratischen Senators Joe Manchin zu scheitern.

Für etwas Erleichterung sorgte an den Märkten eine Zinssenkung chinesischer Banken. Nach Angaben der chinesischen Notenbank reduzierten die Banken ihre einjährigen Kreditzinsen leicht um 0,05 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Es ist die erste Reduzierung seit Frühjahr 2020. Analysten der japanischen Bank Nomura sprachen von einer moderaten Lockerung der Kreditbedingungen. Der Schritt folgt auf eine Reduzierung der Mindestreserve durch die chinesische Notenbank Anfang Dezember.