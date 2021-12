Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise legen zum Wochenstart zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn spürbar gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,18 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 72,77 Dollar. Die Ölpreise haben sich zuletzt etwas von ihren deutlichen Abschlägen von Ende November erholt.

Anleger am Ölmarkt dürften in dieser Woche auch die zahlreichen Entscheidungen von Notenbanken im Blick haben. Viel Aufmerksamkeit ziehen die Notenbanken der großen Volkswirtschaften USA, Eurozone, Großbritannien und Japan auf sich. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Ausrichtung beschleunigt. Die EZB entscheidet über den Fortgang ihres Corona-Krisenprogramms.

Euro vor Woche der Zentralbanken bei 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1273 Dollar festgesetzt.

