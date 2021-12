Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.12.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Aufträge für deutsche Industrie geben stark nach

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Oktober erheblich weniger Aufträge erhalten.

Gegenüber September seien 6,9 Prozent weniger Bestellungen eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Experten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings mit einem um nur 0,3 Prozent. Der Rückgang ist den Statistikern zufolge vor allem auf geringere Großaufträge aus dem Ausland zurückzuführen.

Ölpreise legen zu - Saudi-Arabien erhöht Verkaufspreise

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Aufschlägen in die Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 71,53 Dollar. Das waren 1,65 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 1,68 Dollar auf 67,94 Dollar.

Marktteilnehmer begründeten die Aufschläge mit Nachrichten aus Saudi-Arabien. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco erhöhte die Verkaufspreise für seine asiatischen Kunden und sendete damit ein Signal der Zuversicht für die künftige Rohölnachfrage. In der vergangenen Woche hatte sich der Ölverbund Opec+ ähnlich zuversichtlich gezeigt, indem er seinem Kurs treu blieb und sein Angebot im Januar ausweiten will.

Euro gibt leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Im frühen Handel am Montag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1291 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn blicken die Investoren auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie. Die Unternehmen leiden seit längerem unter den Verspannungen im globalen Warenhandel, die sich überwiegend auf die Pandemie zurückführen lassen. Fachleute konnten zuletzt zwar Hoffnungsschimmer entdecken, von einer grundlegenden Besserung wollen sie aber nicht sprechen.

Bitcoin bleibt nach Kurseinbruch unter 50.000-Dollar-Marke

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Kursrutsch am Samstagvormittag und ihrer teilweisen Erholung haben sich Kryptowährungen am Montagmorgen stabil gehalten. Allerdings liegt der Kurs des Bitcoins, der weltweit bekanntesten Digitalwährung, weiter unter der Marke von 50.000 Dollar. Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 49.000 Dollar und damit etwa so viel wie am Sonntag. Am frühen Samstag war der Kurs in weniger als einer Stunde um rund ein Fünftel auf knapp 42.000 Dollar eingebrochen, konnte sich dann bis zum Sonntagabend aber wieder etwas erholen. Ether, die zweitgrößte Digitalwährung, zeigte einen ähnlichen Kursverlauf.

Ein genauer Grund für das plötzliche Absacken des Bitcoin-Kurses war Experten zufolge nicht direkt ersichtlich. Einer verwies auf die am Wochenende weniger liquiden Märkte, die größere Schwankungen zur Folge haben können. Stoßen dann einzelne Investoren größere Positionen ab, kann das stark auf den Kurs drücken. Hinzukommt eine ohnehin angespannte Stimmung auf den Finanzmärkten.