Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.21 | Aktualisiert um: 16:15 | Überblick

Einkaufsmanagerindex in China hellt sich überraschend auf

PEKING: In China hat sich die Stimmung bei kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben im Oktober überraschend aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» erfasste Stimmungsindikator liefert damit ein anderes Bild als der am Sonntag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex für große und staatlich dominierte Industriekonzerne, der weiter gesunken ist.

Der «Caixin»-Index zog im Oktober wegen einer verbesserten Inlandsnachfrage auf 50,6 (September: 50,0) Punkte an, wie das Wirtschaftsmagazin am Montag in Peking mitteilte.

Damit liegt dieser Index knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und deutet auf Wachstum bei den befragten Unternehmen hin. Anders sieht es bei den großen Betrieben aus. Hier fiel der Einkaufsmanagerindex für Oktober von 49,6 Punkten auf 49,2 Zähler. Volkswirte hatten mit einer leichten Erholung gerechnet.

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,37 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 83,08 Dollar.

Im Verlauf der Woche rückt die Förderpolitik der Opec+ wieder stärker in den Vordergrund. Am Donnerstag ist eine Videokonferenz von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündeten Ölstaaten wie Russland geplant, um über die Fördermenge zu beraten. Nach Einschätzung von Experten ist es unwahrscheinlich, dass der Ölverbund Opec+ vom bisherigen Plan abweichen wird, die Fördermenge um weitere 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Jeffrey Halley, Experte beim Analysehaus Oanda, rechnet in dieser Woche eher nicht mit einem Anstieg der Ölpreise auf neue mehrjährige Höchststände, die zuletzt in der vergangenen Woche erreicht worden waren. Er verwies auf den jüngsten Rückgang der Preise für Erdgas, was auch die Lage am Ölmarkt zuletzt etwas entspannt habe.