Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.09.21 | Überblick

Ifo: Exportindustrie wird wieder optimistischer

MÜNCHEN: - Nach einem spätsommerlichen Stimmungsknick im August sieht die deutsche Industrie ihre Exportchancen wieder optimistischer. In der allmonatlichen Umfrage des Ifo-Instituts sind die Exporterwartungen der Unternehmen im September auf 21 Punkte gestiegen. Das waren vier Punkte mehr als im August, wie die Münchner Wirtschaftswissenschaftler am Montag mitteilten. Die deutschen Industrie-Ausfuhren zeigten sich «überraschend robust gegenüber der Beschaffungskrise bei Rohstoffen und Vorprodukten», hieß es in der Mitteilung.

Die Unternehmen sind demnach in nahezu allen Branchen optimistischer als vor einem Monat. Am größten fiel laut Ifo der Zuwachs in der Autoindustrie aus, die demnach deutlich steigende Auslandsumsätze erwartet. Ähnlich sieht es laut Ifo in der Elektroindustrie aus. In der Chemie sei der Indikator auf den höchsten Stand seit November 2010 gestiegen. Rückläufige Exportzahlen erwartet laut Index derzeit nur die Textilindustrie.

Ölpreise legen deutlich zu - Brent auf Dreijahreshoch

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Montag ihren Kletterkurs der vergangenen Woche fortgesetzt. Während Nordseeöl der Marke Brent auf einen dreijährigen Höchststand stieg, notierte US-Rohöl auf einem Zweimonatshoch. Gründe für die hohen Ölpreise sind sowohl eine starke Nachfrage als auch ein knappes Angebot.

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,17 US-Dollar. Das waren 1,08 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,05 Dollar auf 75,03 Dollar. In der Nacht auf Montag war der Brent-Preis bis auf 79,52 Dollar gestiegen, das war der höchste Stand seit Oktober 2018. Ein Fass WTI kostete bis zu 75,32 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Juli.

Die Gründe für den Anstieg der Ölpreise sind seit Wochen dieselben: Auf der Nachfrageseite sorgt die vielerorts solide Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch für einen hohen Bedarf an Erdöl, Benzin und Diesel. Auf der Angebotsseite herrscht jedoch Knappheit. Zwar weitet der Ölverbund Opec+ seine Förderung seit einigen Monaten schrittweise aus. Allerdings ist es zuletzt vor allem in den USA zu wetterbedingten Förderausfällen gekommen.