Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.21 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

Analyse: Zölle auf Importe aus EU seit Brexit um 42 Prozent gestiegen

LONDON: Britische Zölle auf Importe aus der EU sind seit dem Brexit einer Analyse zufolge deutlich gestiegen. Britische Unternehmen und Verbraucher hätten zwischen Januar und Juli 2021 rund 2,2 Milliarden Pfund (2,58 Mrd Euro) an Zollgebühren bezahlt, ein Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung von Regierungsdaten hervor, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft UHY Hacker Young am Montag veröffentlichte.

Die höheren Kosten bedeuten den Angaben nach eine weitere Belastung der britischen Wirtschaft, die bereits von den Pandemie-Folgen sowie von einem Fachkräftemangel, der durch schärfere Einreiseregeln nach dem Brexit ausgelöst wurde, getroffen ist. Die Einfuhr sei angesichts deutlich höherer Bürokratie zudem komplizierter und aufwendiger geworden. «Britische Unternehmen haben nicht genügend Zeit oder Hilfe erhalten, um sich auf die Kosten des Brexits oder die Unmengen an Papierkram vorzubereiten», sagte UHY-Expertin Michelle Dale.

Hauptgrund für die deutlich höheren Zollgebühren sind demnach die sogenannten Ursprungsregeln («rules of origin»). Dies bedeutet, dass Zölle auf Waren aus der EU fällig werden, die ursprünglich außerhalb der Gemeinschaft hergestellt wurden oder außerhalb hergestellte Bestandteile haben.

Von Oktober an drohen der Analyse zufolge weitere Probleme beim Handel mit der EU, weil dann ein neues Importverbot für verschiedene Lebensmittel wie gekühltes Hackfleisch greift. Die Folge könnten lange Warteschlangen an den Grenzen sein, warnten die Wirtschaftsprüfer.

Papst in Slowakei: Im Aufschwung nicht von Gewinn verführen lassen

BRATISLAVA: Papst Franziskus hat auf seinem Slowakei-Besuch vor einer Spaltung in Europa im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Pandemie gewarnt. Man dürfe nicht Gefahr laufen, sich von der Hast und der Verführung des Gewinns mitreißen zu lassen, und so eine vorübergehende Euphorie erzeugen, «die anstatt zu vereinen spaltet», sagte das 84 Jahre alte katholische Kirchenoberhaupt am Montag beim Besuch im Präsidentenpalais in Bratislava. «Europa möge sich durch eine grenzüberschreitende Solidarität auszeichnen», forderte der Argentinier weiter.

Am Morgen empfing die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova den Pontifex. Papst Franziskus reist bis Mittwoch durch die Slowakei. Am Montag stand für ihn unter anderen noch ein Treffen mit der jüdischen Gemeinde am Holocaust-Mahnmal in Bratislava auf dem Programm und ein privater Besuch in einer von Nonnen geführten Einrichtung, die sich um Bedürftige kümmert.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind mit leichten Aufschlägen in die Handelswoche gestartet. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West WTI stieg um 32 Cent auf 70,04 Dollar.

Die Preise hatten sich in den vergangenen Tagen in einer eher engen Spanne bewegt. Davor waren sie seit Jahresbeginn infolge einer konjunkturellen Erholung vom Corona-Einbruch deutlich gestiegen, zur Jahresmitte aufgrund der Ausbreitung der Corona-Delta-Variante aber unter Druck geraten.

Ein großes Thema ist die Förderung im Golf von Mexiko. Nachdem die dortige Produktion wegen des Hurrikans «Ida» übergangsweise geruht hatte, fährt sie nur langsam wieder an. Zugleich fragen die teils beschädigten Raffinerien weniger Erdöl nach als vor dem Hurrikan, was die preislichen Auswirkungen auf dem Ölmarkt begrenzt.

Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1790 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1841 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die auf dem Devisenmarkt für stärkere Kursbewegungen sorgen könnten. Es äußern sich allerdings einige hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die EZB hatte in der vergangenen Woche beschlossen, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe etwas zu verringern. Sie wollte den Schritt aber nicht als geldpolitische Straffung verstanden wissen.

Finanzinvestor Hellman & Friedman legt bei Zooplus nach

LONDON/MÜNCHEN: Im Kampf um Zooplus hat der Finanzinvestor Hellman & Friedman seine Offerte erhöht.

Geboten würden jetzt 460 Euro statt wie bislang 390 Euro, wie der Investor am späten Sonntagabend mitteilte. Damit werden die Aktien des Onlinehändlers für Tierbedarf insgesamt mit knapp 3,3 Milliarden Euro bewertet. H&F hatte bereits Mitte August ein Gebot vorgelegt, das vom Unternehmen unterstützt wurde. Seitdem sind mit EQT und KKR zwei weitere Interessenten aufgetaucht. Zooplus bestätigte Gespräche mit den beiden Finanzinvestoren, die allerdings beide noch kein Gebot vorgelegt haben. Der Aktienkurs von Zooplus stieg wegen der Verhandlungen von Zooplus mit den beiden Investoren bereits deutlich über das bisherige H&F-Gebot. Am Freitag kostete die bald im MDax notierte Aktie 434 Euro.