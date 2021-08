Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Ölpreise trotz Hurrikan Ida stabil

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum verändert. Der schwere Hurrikan Ida, der auch die ölreiche US-Golfregion überquerte, sorgte zunächst nicht für größere Preisbewegungen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 72,75 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 28 Cent auf 68,46 Dollar.

Bevor der Hurrikan Ida am Sonntag im Südosten der USA an Land getroffen war, hatte er die ölreiche Region im Golf von Mexiko durchquert. In der Region wurde ein Großteil der Ölproduktion aus Sicherheitsgründen teilweise stillgelegt. Bisher scheinen sich die Auswirkungen auf die Produktionsanlagen allerdings in Grenzen zu halten.

Das nach wie vor dominierende Thema am Ölmarkt ist der Fortgang der Corona-Pandemie, da die Auswirkungen auf die erwartete Erdölnachfrage erheblich sind. In der vergangenen Woche konnten die Ölpreise zulegen, obwohl sich die Corona-Delta-Variante in vielen Ländern rasch ausbreitet. Am Markt wurden die gute Finanzmarktstimmung und der schwächere US-Dollar als Unterstützung genannt.

Eurokurs hält sich bei 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn an der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1805 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationsdaten aus Deutschland achten. Es werden Zahlen für August veröffentlicht. Erwartet wird, dass der Preisauftrieb von hohem Niveau aus weiter zulegt. Dies dürfte die Debatte, ob der Preisanstieg dauerhaft oder übergangsweise auftritt, zusätzlich befeuern. Die EZB geht bisher von letzterem aus und will geldpolitisch nicht gegensteuern.

Kuba setzt erstmals ausländischen Corona-Impfstoff ein

CIENFUEGOS/HAVANNA: Mitten in seiner bisher schlimmsten Phase der Pandemie hat Kuba mit dem chinesischen Vakzin von Sinopharm erstmals einen ausländischen Impfstoff gegen das Coronavirus eingesetzt. In der Provinz Cienfuegos begann am Sonntag eine Impfkampagne, bei der erwachsenen Einwohnern in Abständen von je 21 Tagen zwei Dosen des Sinopharm-Mittels und abschließend eine Dose des in Kuba entwickelten Vakzins Soberana Plus verabreicht werden sollen, wie Staatsmedien berichteten. Der sozialistische Karibikstaat hatte demnach eine Spende aus China erhalten.

Bisher wurde in Kuba nur mit den selbst entwickelten Vakzinen Soberana 02 und Soberana Plus sowie Abdala geimpft. Letzteres wurde am 9. Juli als erster in Lateinamerika entwickelter Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen.

Gemessen an der Einwohnerzahl gehört Kuba seit Wochen zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Auch macht sich die tiefe Wirtschaftskrise, in der das Land steckt, im Gesundheitssektor deutlich bemerkbar - es fehlt an Medikamenten und Ausrüstung. Dies war einer der Auslöser seltener Massenproteste gegen die autoritäre Regierung am 11. Juli.