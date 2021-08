Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/08/2021 | Aktualisiert um: 23:15 | Überblick

Branson-Raumfahrtfirma Virgin Orbit will an die Börse

LONG BEACH/NEW YORK: Mit der Raumfahrtfirma Virgin Orbit strebt ein weiteres Unternehmen aus dem Imperium des britischen Milliardärs Richard Branson an die Börse.

Virgin Orbit soll laut eigener Mitteilung vom Montag durch die Fusion mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft an die Nasdaq geholt werden. Die 2017 von Branson gegründete und auf Trägerraketen zur Beförderung von Kleinsatelliten ins All spezialisierte Firma werde dabei mit rund 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) bewertet. Als strategischer Investor sei unter anderem der US-Luftfahrtriese Boeing mit an Bord. Die Aktien von Virgin Orbit sollen den Börsenticker «VORB» erhalten.

Staatshaushalt und Konjunktur in Krisenzeiten - Bundesamt nennt Daten

WIESBADEN: Der deutsche Staat unterstützt die Wirtschaft mit Milliarden in der Corona-Pandemie. Auch im ersten Halbjahr 2021 dürften Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen insgesamt mehr ausgegeben als eingenommen haben. Wie sich die Staatsfinanzen im Zeitraum Januar bis Juni entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (08.00 Uhr) bekannt. Zugleich veröffentlicht die Wiesbadener Behörde Details der Konjunkturentwicklung im zweiten Quartal 2021.

Nach einer ersten Schätzung war das Bruttoinlandsprodukt nach dem Einbruch zu Jahresbeginn im zweiten Vierteljahr um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Vor allem staatliche Konsumausgaben sowie die Konsumlust der Verbraucher nach dem Ende des Corona-Lockdowns schoben die deutsche Wirtschaft an.

Im Corona-Krisenjahr 2020 hatte der deutsche Staat erstmals seit 2011 wieder ein Defizit in den ersten sechs Monaten und im Gesamtjahr ausgewiesen. Im ersten Halbjahr belief sich das Minus auf 3,2 Prozent, im Gesamtjahr auf 4,5 Prozent.

Ärger aus Brüssel droht Deutschland wegen des Defizits nicht. Die EU-Staaten hatten wegen der Corona-Krise die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts vorerst ausgesetzt, wonach das Haushaltsdefizit nicht über drei Prozent und die Gesamtverschuldung nicht über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen darf.

Eingetrübte Unternehmensstimmung lässt Dax-Gewinne abbröckeln

FRANKFURT/MAIN: Enttäuschende Daten aus der Wirtschaft haben am Montag die Gewinne im Dax abbröckeln lassen. Der Leitindex legte bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 15.837,43 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,60 Prozent auf 35.876,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,55 Prozent. Der Euro kostete am Nachmittag 1,1719 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1671 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,54 Prozent am Freitag auf minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 146,18 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 176,84 Zähler.

Ifo-Institut: Niedrigere Unternehmenssteuern sorgen für mehr Jobs

MÜNCHEN: Eine Senkung der Unternehmenssteuern würde nach Berechnungen des Ifo-Instituts für mehr Wachstum und Arbeitsplätze sowie höhere Löhne sorgen. «Für eine Übergangszeit gibt es zwar Steuerausfälle. Die können aber als Investition des Staates angesehen werden, um künftig höhere Löhne, mehr Beschäftigung und ein höheres Konsumniveau zu ermöglichen», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Langfristig aber würden die Steuereinnahmen auf die Ausgangshöhe zurückkehren. Die Forscher untersuchten die Folgen einer Senkung der Unternehmenssteuer von 30 auf 25 Prozent und der Verkürzung der steuerlichen Abschreibung von Investitionen von zehn auf vier Jahre.

Gaming: Hälfte der Bevölkerung spielt an Smartphone und Computer

BERLIN: Rund die Hälfte der Bevölkerung spielt zumindest hin und wieder Video- oder Computerspiele. Das ist das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage, die der Verband am Montag vorstellte. Demnach spielen fast so viele Frauen (47 Prozent) wie Männer (53 Prozent) - und in allen Altersgruppen gab es einen Zuwachs. Spielen gilt als ein Ventil für den Corona-Frust: 61 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen während der Pandemie ohne Video- und Computerspiele die Decke auf den Kopf gefallen wäre. Die Spieldauer hat sich im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie von 5 auf 10 Stunden pro Woche verdoppelt.

Bundesbank erwartet kräftigen Wachstumsschub im Sommer

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesbank traut der deutschen Wirtschaft im Sommer einen Wachstumssprung zu. Die Wirtschaftsleistung dürfte «noch wesentlich kräftiger zulegen als im Frühjahr», heißt im Monatsbericht August der Notenbank. Auf Basis von Monatsschätzungen könnte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um gut 3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen nach einem Plus von 1,5 Prozent im zweiten Vierteljahr. Trotzdem könnte das Gesamtjahr schwächer ausfallen als erwartet. Ausschlaggebend für den Schub sind nach Einschätzung der Volkswirte die gelockerten Corona-Beschränkungen.

Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn

BERLIN: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) legt mit einem Streik bei der Deutschen Bahn seit Montagmorgen den Großteil des Zugverkehrs in Deutschland lahm. Bis Mittwochfrüh müssen sich Reisende auf Einschränkungen vor allem im Fernverkehr einstellen. Außer den Lokführern sind auch Beschäftigte in der Verkehrssteuerung aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Ein Versuch der Bahn, den Streik mit einem weiteren Tarifvorschlag abzuwenden, war gescheitert. Der Notfahrplan während des Streiks läuft nach Angaben der Bahn vom Montagvormittag «weiterhin stabil».

Verband: Brexit schadet deutscher Süßigkeitenindustrie

BONN: Der Brexit macht der deutschen Süßwarenindustrie zu schaffen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei der Umsatz beim Export von Keksen, Schokolade und Co. auf die Insel um 11,8 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2020 gesunken. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Montag mit. Die negativen Auswirkungen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union drohten der deutschen Süßwarenindustrie nun langfristig zu schaden, hieß es.

Wegen bürokratischer Hürden für Lieferanten an der Grenze erhöhe sich der Aufwand, wodurch Logistikkosten stiegen. Kleinere Warenlieferungen lohnten sich oft nicht mehr. Rund fünf Prozent der deutschen Süßigkeitenproduktion seien vom britischen Markt abhängig, hieß es vom Verband. Gerade mittelständische Unternehmen hätten in der Vergangenheit von der Zusammenarbeit mit dem britischen Partner profitiert.

Bereits seit Ende Januar 2020 ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Nach einer Übergangsphase ist das Land zum 1. Januar 2021 auch aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt ausgetreten. Zwar gelang in letzter Minute noch die Einigung auf ein Handelsabkommen. Dennoch werden für viele Waren nun Zölle fällig, der bürokratische Aufwand etwa bei der Warenanmeldung oder wegen Arbeitsvisa für Fahrer ist deutlich gestiegen.

Bitcoin kostet erstmals seit Mai wieder mehr als 50.000 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai über die Marke von 50.000 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50.299 Dollar und damit gut zwei Prozent mehr als am Vortag. Seit dem Zwischentief Mitte Juli summieren sich die Kursgewinne des sehr stark schwankenden Kryptogeldes mittlerweile auf fast drei Viertel. Dabei hatte in den vergangenen Tagen die Entscheidung der US-Handelsplattform Coinbase, die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufzustocken, für zusätzlichen Schwung gesorgt. Bis zum Rekordhoch des Bitcoin von fast 64.900 Dollar aus dem April fehlt allerdings noch ein gutes Stück.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut der Internetseite Coinmarketcap nun wieder über zwei Billionen Dollar.

Möbelindustrie erholt sich nur langsam von Corona-Krise

KÖLN: Die deutsche Möbelindustrie erholt sich nur langsam von der Corona-Krise. In diesem Jahr erwartet die Branche einen Umsatz auf dem Niveau des ersten Corona-Jahres von rund 17,2 Milliarden Euro, wie die Verbände der Deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) am Montag mitteilten. Damit werde das Umsatzniveau des Vorkrisen-Jahres 2019 um rund 4 Prozent verfehlt. Erschwert wird die wirtschaftliche Erholung aktuell durch Engpässe bei wichtigen Vormaterialien wie Polsterschäumen, Holzwerkstoffen und elektronischen Bauteilen.

Euro steigt über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist zu Wochenbeginn über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1724 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1671 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt. Die Marktforscher von IHS Markit veröffentlichen ihre Unternehmensumfrage, aus der sie die Einkaufsmanagerindizes ableiten. Analysten rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung. Dazu dürfte die anhaltende Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus beitragen.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht.

Lokführergewerkschaft GDL weitet Streiks auf Personenverkehr aus

BERLIN: Der bundesweite Lokführerstreik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat am frühen Montagmorgen begonnen. «Pünktlich um zwei Uhr morgens sind wir in den Streik gegangen», sagte ein Mitarbeiter der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in der Nacht zum Montag der Deutschen Presse-Agentur. Damit weitet die GDL ihren Streik wie geplant vom Güter- auf den Personenverkehr aus. Bis Mittwochfrüh, 2.00 Uhr, müssen sich Millionen Reisende auf massive Einschränkungen vor allem im Fernverkehr einstellen. Neben den Lokführerinnen und Lokführern sind erneut auch Beschäftigte in der Infrastruktur - etwa in den Stellwerken - aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Eine genaue Einschätzung der Auswirkungen sei erst nach dem Betriebsstart am Morgen möglich, teilte die Deutsche Bahn in der Nacht mit. Rund ein Viertel der Fernzüge sollen demnach fahren. Vor allem auf einigen Hauptachsen soll alle zwei Stunden ein Zug fahren. Doch das Angebot werde regional sehr unterschiedlich verteilt sein, hieß es. Zugausfälle und Verspätungen würden zur Regel.

Die Bahn war am Sonntag mit dem Versuch gescheitert, den Streik im Personenverkehr noch abzuwenden. Sie erklärte sich bereit, über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten, eine der GDL-Forderungen, zu verhandeln. Die GDL sah darin jedoch ein «Scheinangebot» und hielt an den Streikplänen fest.