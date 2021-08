Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.21 | Aktualisiert um: 20:45 | Überblick

Konjunkturdaten aus Asien drücken etwas auf Börsenstimmung

FRANKFURT/MAIN: Konjunkturdaten aus Asien haben den deutschen Aktienmarkt belastet. So fiel der Dax bis zum frühen Nachmittag um 0,44 Prozent auf 15.907,57 Punkte. Der MDax verlor zu Wochenbeginn 0,46 Prozent auf 35.753,37 Punkte.

Fleischproduktion im ersten Halbjahr gesunken

WIESBADEN: Die Schlachtbetriebe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2021 erneut weniger Fleisch produziert als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 28,3 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Zusammen mit dem Geflügel ergab das knapp 3,8 Millionen Tonnen Fleisch, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Das waren 1,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Einen überdurchschnittlichen Rückgang gab es bei Geflügelfleisch.

Hella-Übernahme: Keine Arbeitsplatzgarantie, aber Wachstumshoffnungen

LIPPSTADT/NANTERRE: Der französische Automobilzulieferer Faurecia gibt im Rahmen der milliardenschweren Übernahme des deutschen Konkurrenten Hella keine ausdrücklichen Arbeitssplatz- oder Standortgarantien für die Beschäftigten. Doch bemühen sich die Chefs beider Unternehmen, Zukunftsängste der Mitarbeiter zu zerstreuen. «Wir wachsen ganz stark. Wir werden Leute einstellen müssen», sagte Faurecia-Chef Patrick Koller. Und auch Hella-Chef Rolf Breidenbach betonte: «Wir brauchen mehr Hände.»

Zahl der Minijobber wächst wieder

BOCHUM: Mit der Lockerung vieler coronabedingter Einschränkungen ist die Zahl der Minijobber in Deutschland zum Sommeranfang wieder deutlich gestiegen. Ende Juni waren mehr als 6 Millionen geringfügig Beschäftigte in gewerblichen Berufen gemeldet, wie die Minijob-Zentrale mitteilte. Damit arbeite rund eine halbe Million Minijobber mehr im gewerblichen Bereich als noch am 31. März.

Weltweite Hamsterkäufe - Deutsche Unternehmen haben oft das Nachsehen

HAMBURG: Explodierende Preise für Rohstoffe und Bauteile, steigende Frachtkosten sowie Probleme in der Lieferkette: Dieser Dreiklang bereitet derzeit fast jedem Unternehmen Sorgen - und könnte sich am Ende auch im Geldbeutel der Verbraucher niederschlagen. Die derzeit beispiellose Situation trifft nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes die deutsche Wirtschaft besonders hart.

Mehr Baugenehmigungen - kräftiges Plus bei Zweifamilienhäusern

WIESBADEN: Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr gestiegen. Die Behörden bewilligten den Neubau oder Umbau von 189.781 Wohnungen. Das waren 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ein besonders kräftiges Plus von 37,5 Prozent gab es im Neubau von Zweifamilienhäusern.

Bund macht erste Lufthansa-Anteile zu Geld

BERLIN: Knapp 14 Monate nach seinem Einstieg bei der Lufthansa trennt sich der deutsche Staat von einem ersten Aktienpaket. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds will in den kommenden Wochen seinen Aktienanteil an dem MDax-Konzern um maximal ein Viertel auf bis zu 15 Prozent reduzieren.

Expertin: Banken drehen bei Kontogebühren an diversen Stellschrauben

BERLIN: Die Suche nach einem kostenlosen Girokonto ohne Bedingungen wird nach Einschätzung der Stiftung Warentest zunehmend schwieriger. «Auffällig ist, dass Gebühren erhöht werden, eingeführt werden oder kostenlose Konten mit Bedingungen verknüpft werden, beispielsweise einem monatlichen Geldeingang», sagte «Finanztest»-Expertin Heike Nicodemus der Deutschen Presse-Agentur.

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom vergangenen Freitag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,70 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 67,54 Dollar.

Die Ölpreise standen damit bereits den dritten Handelstag in Folge unter Druck. Als Ursache gilt am Markt die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit verbundene Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. Vor allem die Wirtschaft in China, einem der größten Ölimporteure der Welt, könnte durch die Entwicklung ausgebremst werden.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten konnten die Ölpreise dagegen am Morgen nicht stützen. In der vergangenen Nacht war bekannt geworden, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen war.

Japans Wirtschaft gewachsen

TOKIO: Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal dieses Kalenderjahres wieder leicht gewachsen. Wie die Regierung am Montag auf vorläufiger Basis bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent. Im ersten Quartal hatte es noch einen Rückgang gegeben. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP im zweiten Quartal um 0,3 Prozent.

Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Tokio, befinden sich weiter im Corona-Notstand. Experten erwarten, dass es noch Jahre dauert, bis sich die Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird. Das Inselreich ist aufgrund seiner exportorientierten Wirtschaftsstruktur besonders stark von einem offenen und lebhaften Welthandel abhängig.