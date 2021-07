Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,30 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 85 Cent auf 71,22 Dollar. Der Rückgang folgt einem starken Anstieg der Notierungen in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche.

Marktbeobachter verwiesen auf wachsende Sorgen vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, weil die ansteckendere Delta-Variante für steigende Infektionszahlen sorgt. Vor diesem Hintergrund wird ein Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen befürchtet, was die Ölpreise belastet.

Anleger dürften auch die Geschäftszahlen führender Ölkonzerne im Blick haben, die in dieser Woche auf dem Programm stehen. Erwartet werden Bilanzen der US-Konzerne ExxonMobil und ConocoPhillips.

Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1779 Dollar gehandelt und damit ein klein wenig höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Kursverluste an den Börsen in China dämpften am Morgen die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten. Der als vergleichsweise sicher geltende japanische Yen konnte vor diesem Hintergrund zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro gebremst wurde.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten richten. Am Vormittag steht mit dem Ifo-Geschäftsklima das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Am Markt wird mit einem Anstieg gerechnet. Außerdem richtet sich der Fokus bereits auf die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der Fed dürften sich die Anleger auf dem Devisenmarkt eher zurückhalten.