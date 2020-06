Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler ab September

MÜNCHEN: Das Landgericht München hat die Anklage gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs in der Dieselaffäre zugelassen. Der Prozess gegen Stadler und drei Mitangeklagte soll am 30. September beginnen, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen «Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung» vor. Stadler habe spätestens Ende September 2015 von den Abgas-Manipulationen bei Audi-Dieselmotoren gewusst, aber den Verkauf der Autos trotzdem nicht verhindert, lautet der Vorwurf gegen ihn. Er war von 2007 bis 2018 Audi-Chef gewesen. Wegen Verdunkelungsgefahr war Stadler im Juni 2018 verhaftet worden und hatte vier Monate lang in Augsburg in Untersuchungshaft gesessen. Eine Mitwisserschaft oder gar Beteiligung an Diesel-Manipulationen hat er stets bestritten.

Bahn senkt Fahrpreise im Fernverkehr am 1. Juli

BERLIN: Für Kunden der Deutschen Bahn ist die nächste Preissenkung in Sicht. Ab dem 1. Juli werden Fahrkarten im Fernverkehr 1,9 Prozent billiger angeboten. «Wir werden die Mehrwertsteuersenkung an unsere Kunden weitergeben», teilte Vorstandsmitglied Berthold Huber der Deutschen Presse-Agentur mit. Das gelte für alle Super-Sparpreis-, Sparpreis und Flexpreis-Tickets sowie für Bahncards und Zeitkarten im Fernverkehr. Im Nahverkehr entscheidet die Bahn in den meisten Fällen nicht selbst, aber auch hier sollen die Fahrgäste profitieren. «Die Mehrwertsteuer-Absenkung wollen wir "1:1" an unsere Kunden weitergeben», heißt es in einem Brief des Vorstands an den Aufsichtsrat, der der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegt.

Tui will Geld für abgesagte Reisen nun schnell erstatten

HANNOVER: Nach Kritik von Kunden wegen ausbleibender Antworten auf Stornierungswünsche hat Tui Deutschland eine baldige Rückzahlung des Geldes versprochen. Man habe von Einzelüberweisungen zunächst auf ein automatisches System umstellen müssen, erklärte das Unternehmen am Montag in Hannover. Nun seien «die Prozesse so weit aufgesetzt». Geschäftsführer Marek Andryszak sagte der «Bild»-Zeitung: «Das hat nicht sofort geklappt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich weiß aber auch, dass die Kunden bis Mitte/Ende kommender Woche das Geld für alle Reisen, die bis zum 15. Mai abgesagt wurden und bei denen eine Erstattung gewünscht ist, auf ihren Konten haben werden.» Tui Deutschland hatte Urlaubern in der Corona-Krise Rückzahlungen angeboten.

Wirecard sorgt für Unruhe - Konzern will mit Ermittlern kooperieren

ASCHHEIM: Der wegen Verdachts der Falschinformation von Anlegern ins Visier der Münchner Staatsanwaltschaft geratene Dax-Konzern Wirecard verspricht Kooperation mit den Ermittlern. «Alle von den Behörden im Rahmen der Durchsuchung angeforderten Daten wurden kurzfristig bereitgestellt», heißt es in einer Stellungnahme, die der Zahlungsabwickler auf seiner Webseite veröffentlichte. Weitere öffentliche Erklärungen wollen Vorstand und Aufsichtsrat nicht abgeben, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Das Kooperationsversprechen kommt vor dem Hintergrund monatelanger Vorwürfe mangelnder Transparenz und Auskunftsbereitschaft.

Plastik-Comeback durch Corona? Müllaufkommen steigt in der Krise

KÖLN: Ob in Gesichtsmasken, Einmalhandschuhen oder als Verpackung für Essen to go - in der Corona-Krise scheint der Kunststoff ein Comeback zu haben. In der gelben Tonne von Privathaushalten landen seit März etwa zehn Prozent mehr Verpackungsabfälle, wie das in Köln ansässige Recyclingunternehmen Der Grüne Punkt mitteilt. Auch wenn im Gewerbebereich weniger Müll angefallen sei, habe der Kunststoffmüll damit insgesamt zugenommen. Für Frankfurt etwa verzeichnete die städtische Müllentsorgung FES in den Monaten März und April insgesamt 2608 Tonnen Verpackungsabfall - etwa elf Prozent mehr als in den Vorjahresmonaten. Zuletzt gab es beim Verpackungsmüll von Privathaushalten eigentlich einen Abwärtstrend: Im Vergleich zu 2015 sank das Abfallaufkommen in diesem Bereich in den Jahren 2016 und 2017, wie aus der jüngsten Bilanz des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Strompreis steigt schneller - Heizen kostete weniger

ESSEN: Für die Haushalte in Deutschland gibt es gegenläufige Entwicklungen bei den Energiekosten. Während sich der Anstieg der Strompreise beschleunigt hat, ist Heizen preiswerter geworden. Für Strom muss ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden und einem Vertrag der Grundversorgung im Durchschnitt 5,9 Prozent mehr bezahlen als im vergangenen Jahr, wie der Datenbankanalyst Enet errechnet hat. Für einen solchen Musterhaushalt bedeute das einen Aufschlag von 57 Euro im Jahr. Je später die neuen Preise in diesem Jahr in Kraft traten, desto höher sei im Schnitt der Aufschlag ausgefallen, heißt es in dem Marktbericht. Während die Erhöhungen zum Jahresbeginn im Durchschnitt 5,3 Prozent betragen hätten, habe das Plus bei den zum 1. Mai in Kraft getretenen neuen Preisen rechnerisch 13,3 Prozent betragen. Preiserhöhungen hat es in etwa drei Viertel der Netzgebiete gegeben. Strom in der Grundversorgung ist in der Regel besonders teuer. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur hatte zuletzt noch mehr als ein Viertel der Haushalte einen solchen Standardtarif.

Industrieproduktion bricht drastisch ein - Trendwende in Sicht

WIESBADEN/FRANKFURT: Der Einbruch der Produktion in der deutschen Industrie hat sich nochmals verschärft - doch nun könnte allmählich die Trendwende einsetzen. Der konjunkturelle Tiefpunkt sei erreicht, stellte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag fest. «Mit der schrittweisen Lockerung der Schutzmaßnahmen und der Wiederaufnahme der Produktion in der Automobilindustrie setzt nun die wirtschaftliche Erholung ein.» Allerdings rechnen viele Unternehmen wegen der Corona-Krise auch in den kommenden drei Monaten mit einem Produktionsrückgang, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab. Immerhin dürfte sich der Einbruch aber deutlich abschwächen. Im Mai sei der Ifo-Index zu den Produktionserwartungen auf minus 20,4 Punkte gestiegen nach minus 51,0 Punkten im April, teilte das Münchener Forschungsinstitut mit. Damit habe es im Mai den stärksten Zuwachs zum Vormonat seit der Wiedervereinigung gegeben. «Aber das bedeutet nur, dass der Sturzflug nun flacher wird», erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Dax marschiert Richtung 13.000 Punkte

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Montag seine anfänglichen Verluste abgeschüttelt und sich in Richtung der 13.000-Punkte-Marke aufgemacht. Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzten die Anleger kleine Rücksetzer zum Einstieg. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,36 Prozent auf 12.893,90 Punkte. Bis zum Mitte Februar erreichten Rekordhoch fehlen nur noch gut sieben Prozent. Mit einem Zuwachs von bis zu rund 18 Prozent allein in den vergangenen zehn Handelstagen hatte der Dax einen Großteil des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März bereits wieder aufgeholt. Im Gegensatz zum Dax ging es für den MDax am Montagnachmittag um 0,48 Prozent auf 27.069,37 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu. Der Euro kostete am Nachmittag 1,1293 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1330 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,30 Prozent am Freitag auf minus 0,28 Prozent.