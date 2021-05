Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.05.21 | Aktualisiert um: 12:30 | Überblick

Euro stagniert bei 1,22 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel an der Marke von 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2199 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2142 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen in der Eurozone einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Mittelpunkt stehen Inflationsdaten aus Deutschland, Italien und Spanien. Es wird mit einer weiter anziehenden Teuerung gerechnet. Darüber hinaus veröffentlicht die Staatenorganisation OECD ihren Konjunkturausblick. In den USA bleibt es wegen eines Feiertags überwiegend ruhig.

Japans Industrieproduktion wächst weniger stark als erwartet

TOKIO: Japans Industrieproduktion ist im April nicht so stark gestiegen wie von Experten erwartet.

Der Ausstoß der Industrieunternehmen in der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt habe im April im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Prozent angezogen, teilte die Regierung am Montag auf Basis vorläufiger Daten mit. Der Anstieg fiel damit etwas höher aus als im März, als die Produktion im Monatsvergleich um 1,7 Prozent zulegte. Experten führen das Verfehlen der Erwartungen unter anderem darauf zurück, dass der weltweite Halbleitermangel die Produktion in der Autobranche belastet hat.

Chinas Industrie wächst im Mai etwas langsamer

PEKING: Das Wachstum der chinesischen Industrieaktivität hat sich im Mai leicht abgeschwächt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) ging im Vergleich zum Vormonat von 51,1 auf 51 Punkte zurück, wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte.

Bei Werten über 50 Punkten wird von einer Expansion der Industriebetriebe ausgegangen, darunter von einem Rückgang. Beobachter sahen in den zuletzt stark gestiegen Rohstoffpreisen einen Grund für das gedämpfte Wachstum. Besser war die Stimmung im Mai bei Betrieben im Dienstleistungssektor: Der PMI für die nicht produzierenden Betriebe legte um 0,3 auf 55,2 Punkte zu.

Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal 2021 um einen Rekordwert von 18,3 Prozent gewachsen. Die Volksrepublik konnte sich schneller als die meisten anderen Länder von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erholen.