Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Scheuer: Neue EU-Abgasregeln müssen von Autobranche leistbar sein

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat vor nicht erfüllbaren schärferen Abgasvorschriften für die Autoindustrie gewarnt. «Man soll mutig sein in den Vorgaben, aber den Grundsatz des technisch Möglichen im Blick haben. Wir dürfen die Automobilindustrie in Europa nicht verlieren, weil sie sich sonst woanders niederlassen wird», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In der Diskussion geht es zum einen um eine Verschärfung von Kohlendioxid-Grenzwerten für mehr Klimaschutz. Vorschläge aus der EU-Kommission dazu werden im Juni erwartet. Zum anderen will Brüssel eine neue Abgasnorm Euro 7 mit strikteren Vorgaben für Stickoxide und andere Schadstoffe vorlegen. Der Verband der Automobilindustrie hatte mit Blick auf eine strengere Abgasnorm bereits vor einem faktischen Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2025 gewarnt.

«Ich kann nur die EU-Kommission auffordern, den Menschen die Begeisterung für Mobilität zu erhalten, indem wir auf Innovation setzen», sagte Scheuer. Er wolle, dass die Autoindustrie eine Zukunft habe. «Das gelingt aber eben nur mit Innovation. Nur ein Ziel zu formulieren, ergibt noch kein gutes Klima und keine gute Luft. Wir müssen uns modern und innovativ aufstellen, auch mit strengen Vorgaben, die aber leistbar und umsetzbar sein müssen.»

Brexit verdirbt deutschen Handwerkern das Großbritannien-Geschäft

LONDON/DÜSSELDORF: Der Brexit verhagelt deutschen Handwerkern das Geschäft mit Großbritannien. «Betriebe und ihre Mitarbeiter können aktuell nicht rechtssicher in Großbritannien auf einer Baustelle arbeiten», sagte die Außenwirtschaftsexpertin der Handwerkskammer Düsseldorf, Marie-Theres Sobik, der Deutschen Presse-Agentur. Grund ist das Brexit-Handelsabkommen zwischen London und Brüssel. Denn seit Großbritannien zum 1. Januar auch den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen hat, ist der bürokratische Aufwand deutlich gestiegen, zudem sind teure Visa nötig.

«Alleine Visa zu beantragen für mehrere Mitarbeiter, kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit», sagte Sobik. Vor allem für kleinere Handwerksunternehmen lohne es nicht, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen. Betroffen seien etwa Umbaumaßnahmen und Renovierungsarbeiten, oft für Privatkunden, aber auch Ladenbau oder Geschäftseinrichtungen für gewerbliche Auftraggeber. «Diese Arbeiten sind im Moment nicht ausführbar, weil die Vorgaben des Abkommens und die britischen Einreisegeln nicht hergeben, dass man als ausländischer Dienstleister mit seinem Montagepersonal visumsfrei auf Baustellen oder auf typischen Montageeinsatzorten tätig wird.»

Über die Anzahl der betroffenen Betriebe liegen keine Zahlen vor. Für die allermeisten Unternehmen handele es sich um ein zweites Standbein und nicht um die Hauptertragsquelle, sagte Sobik. Ausnahmen gibt es etwa für Maschinenbauer, die im Kaufvertrag die Installation oder Wartung vereinbart haben. Diese Firmen dürfen weiterhin Fachkräfte visumsfrei nach Großbritannien schicken.