Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.21 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Ölpreise legen etwas zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind nach robusten Konjunkturdaten aus China leicht gestiegen. Am Montagmorgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,54 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 32 Cent höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 65,95 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zum Wochenauftakt durch Konjunkturdaten aus China gestützt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres stark. Auch der Einzelhandel konnte sich weiter vom Corona-Einbruch ein Jahr zuvor erholen.

Generell zeigen die Wirtschaftsdaten aus China eine kräftige konjunkturelle Erholung. Die Zahlen zur Industrieproduktion verstärkten am Ölmarkt die Spekulation auf eine stärkere Nachfrage aus der Volksrepublik.

Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

Am Morgen konnte der Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. An den Finanzmärkten herrschte zum Wochenauftakt eine etwas gedämpfte Risikofreude, was den Dollar als Weltreservewährung im frühen Handel stützte.

Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.