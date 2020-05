Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Bund plant milliardenschwere Finanzhilfen für die Deutsche Bahn

BERLIN: Der Bund plant eine milliardenschwere Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn, um wirtschaftliche Folgen infolge der Corona-Krise abzufedern. Außerdem soll die Verschuldungsgrenze angehoben werden. Das geht aus einem Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Der bundeseigene Konzern ist wegen der Belastungen in der Corona-Krise wirtschaftlich unter Druck geraten. Die Deutsche Bahn hat ihr Angebot in der Krise zurückgefahren, der größte Teil des Fahrplans wurde aber aufrechterhalten - um eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Die Fahrgastzahlen sind jedoch eingebrochen. Laut Papier ist besonders der Fernverkehr betroffen mit Einbußen von rund 90 Prozent bei den sogenannten Personenkilometern im April.

Tourismusbeauftragter: Vorrang für Frühbucher und Stammgäste

BERLIN: Wenn Hotels coronabedingt nicht alle Urlauber aufnehmen können, sollten Frühbucher und Stammgäste laut dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung bevorzugt behandelt werden. «Vor Ort muss geschaut werden, welche Gäste wirklich längerfristig gebucht haben», sagte Thomas Bareiß im RTL/ntv-«Frühstart» am Montag. Bislang seien die Hotels aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht. Derzeit führe er Gespräche mit den Tourismusministern Italiens und Griechenlands, sagte Bareiß. Gemeinsam entwickele man Reise- und Sicherheitskonzepte. Er hoffe auf eine schrittweise Grenzöffnung, «so dass wir dann im Sommer Urlaub machen - nicht nur in Deutschland, sondern dass Urlaub auch in Europa möglich ist».

Henkel kommt bislang mit blauem Auge durch die Corona-Krise

DÜSSELDORF: Gute Geschäfte mit Seife und Reinigungsmitteln, Umsatzeinbußen im Klebstoffgeschäft: Der Konsumgüterkonzern Henkel (Persil, Schwarzkopf) hat die Corona-Krise bisher mit einem blauen Auge überstanden. Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2020 nur leicht um 0,8 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Die Umsatzeinbußen durch die Pandemie bezifferte der Konzern auf rund 100 Millionen Euro. Ergebniszahlen nennt der Dax-Konzern erst zum ersten Halbjahr. Gut lief es vor allem im Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln. Henkel habe hier schnell auf die Veränderungen in der Nachfrage reagiert, um den gestiegenen Bedarf an Hygiene- und Reinigungsprodukten bedienen zu können, berichtete Konzernchef Carsten Knobel. Marken wie Pril, Bref oder Somat hätten zweistellige Wachstumsraten erzielt.

Bislang weniger eröffnete Insolvenzverfahren trotz Corona-Krise

WIESBADEN/HAMBURG: Die Vollbremsung für die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie lässt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland bislang nicht explodieren. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts nahm die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren im März 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent zu. Im April sei die Zahl der eröffneten Verfahren dagegen deutlich um 13,4 Prozent gesunken, teilte die Wiesbadener Behörde am Montag mit. «Die durch die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung verursachte wirtschaftliche Krise spiegelt sich im März und April somit nicht in einem Anstieg der eröffneten Insolvenzverfahren wider», erklärten die Statistiker. Dies sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht überraschend: Denn Unternehmen, die wegen der Corona-Krise zahlungsunfähig werden, hat der Gesetzgeber vorübergehend von der Pflicht zum Insolvenzantrag befreit.

VW-Verkäufe im April weiter stark gesunken - Absatzprogramm läuft an

WOLFSBURG: Die Corona-Krise hat die Verkäufe der VW-Kernmarke auch im April deutlich gedrückt - auf dem Heimatmarkt um gut zwei Drittel. «Gegenüber dem Vorjahr haben wir 67 Prozent Volumen in Deutschland verloren», sagte Vertriebschef Jürgen Stackmann am Montag. In manchen anderen Ländern sei das Minus noch erheblich größer ausgefallen. Insgesamt sanken die europäischen Auslieferungen der Volkswagen-Hauptmarke im Vergleich zum April 2019 um 83 Prozent. In Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien habe es nahezu gar keine Verkäufe mehr gegeben, dort seien 99 Prozent des Absatzes weggebrochen. In China stabilisiere sich die Lage dagegen weiter. Der US-Markt komme bisher noch relativ glimpflich davon, dort betrug das Minus 35 Prozent.

Austausch alter Heizungsanlagen: Deutlich mehr Förderanträge

BERLIN: Zum Austausch alter Heizungsanlagen sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) deutlich mehr Förderanträge eingegangen. Wie die Behörde mitteilte, wurden im ersten Quartal rund 47 500 Anträge gestellt. Das entspreche einer Steigerung von 164 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Programm fördert den Austausch alter Anlagen zugunsten klimafreundlicher Alternativen. Es wurde im Zuge des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung deutlich erweitert. Ein wesentlicher Teil der Anträge des Förderprogramms wird in der neuen Bafa-Außenstelle in Weißwasser (Sachsen) bearbeitet. Sie wurde am Montag offiziell eröffnet. Die Außenstelle mit einer Zielgröße von mehr als 100 Beschäftigten hat ihre Arbeit bereits aufgenommen.

US-Konzern Coty verkauft Mehrheit an Haarpflegefirma Wella

NEW YORK/DARMSTADT: Der angeschlagene US-Kosmetikkonzern Coty hat die Mehrheit am Darmstädter Wella-Konzern an den Finanzinvestor KKR verkauft. So gehen 60 Prozent der Anteile mit verschiedenen Marken rund um Haarpflege und Schönheitsprodukte an KKR, wie das mehrheitlich von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte Unternehmen am Montag in New York mitteilte. Der gesamte Unternehmenswert inklusive Schulden liege bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar, Coty könnten aus dem Geschäft demnach rund 3 Milliarden Dollar an Barmitteln zufließen. 40 Prozent der Anteile bleiben bei Coty, die auch für 750 Millionen Dollar eigene Aktien an KKR verkaufen und damit eine strategische Partnerschaft mit dem Finanzinvestor eingehen wollen.

Furcht vor Neuinfektionen lässt den Dax absacken

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung zu Wochenbeginn wieder deutlich eingetrübt. Nachdem der Leitindex Dax zunächst noch an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und Anlauf auf die 11.000-Punkte-Marke genommen hatte, stand er am frühen Nachmittag 1,46 Prozent tiefer bei 10.744,86 Punkten. Im Handelsverlauf wurde die Freude über die weiteren Lockerungen in der Corona-Krise von der Sorge vor einer neuen Infektions-Welle überlagert. Für den MDax ging es am Montag zuletzt um 0,88 Prozent auf 23.754,37 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, stand 1,5 Prozent im Minus. Der Kurs des Euro stand am frühen Nachmittag bei 1,0819 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9243 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0843 (Donnerstag: 1,0783) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9223 (0,9274) Euro gekostet.