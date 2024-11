Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.24 | Überblick

EZB: Banken sollen sich für geopolitische Risiken rüsten

BRÜSSEL: Die großen Banken im Euroraum haben sich nach Einschätzung der EZB in den letzten Jahren widerstandsfähig gezeigt. Doch sie sieht viele neue Risiken.

Die EZB-Bankenaufsicht mahnt die Geldhäuser, sich angesichts eines zunehmend unsicheren Umfelds widerstandsfähig aufzustellen. Mit Blick auf erhöhte geopolitische Risiken seien Extremereignisse wahrscheinlicher geworden, sagte die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Negative Ereignisse seien für Banken und Märkte schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren, da traditionelle Risikomodelle hierbei scheiterten - sie wirkten sich jedoch als etwa Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risiken auf die Banken aus.

«Eskalierende geopolitische Spannungen können die Volatilität der Finanzmärkte erhöhen und Preiskorrekturen bei Vermögenswerten auslösen. Finanzsanktionen oder Cyber-Attacken können die Risiken noch verschärfen», sagte Buch. «Die Leitungsorgane sollten daher sicherstellen, dass die Banken aus finanzieller und operativer Sicht ausreichend widerstandsfähig sind.» Dies erfordere etwa einen Risikomanagementrahmen, der die für jede Bank relevanten negativen Szenarien erfasst. Darüber hinaus sollten die Banken ihre Anfälligkeit für geopolitische Risiken unter anderem durch Rückstellungspraktiken, Kapitalplanung und Cyber-Resilienz verringern.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0552

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0552 (Freitag: 1,0583) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9476 (0,9449) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83560 (0,83455) britische Pfund, 163,74 (164,36) japanische Yen und 0,9364 (0,9389) Schweizer Franken fest.

BGH stärkt Opfer von Datendiebstahl bei Facebook

KARLSRUHE: Betroffene eines großen Datendiebstahls bei Facebook vor einigen Jahren haben nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vergleichsweise niedrige Hürden, um Schadenersatz zu bekommen. Sie müssen nur nachweisen, dass sie Opfer des Vorfalls waren, wie der sechste Zivilsenat in Karlsruhe entschied. Der BGH hat erstmals von der neuen Möglichkeit des Leitentscheidungsverfahrens Gebrauch gemacht. (Az. VI ZR 10/24)

Dänische Politik geht grünes Abkommen für Landwirtschaft ein

KOPENHAGEN: Die weltweit erste CO2-Abgabe für die Landwirtschaft, weniger Ausstoß von klimaschädlichem Stickstoff sowie mehr Wald und Artenvielfalt: Das Klimavorreiterland Dänemark hat sich auf ein Rahmenabkommen zum Wohle von Klima und Umwelt geeinigt. Auch Nachbarländer wie Schweden und Deutschland sollen stärker in die Pflicht genommen werden, Verantwortung für die Meeresumwelt in der Region zu übernehmen.

Ermittler decken mutmaßlichen Millionenbetrug mit Diesel auf

HOF/MÜNCHEN: Zoll und Staatsanwaltschaft haben einen mutmaßlichen Steuerbetrug in Millionenhöhe beim Dieselverkauf aufgedeckt. Die Ermittler gehen von mindestens 18 Millionen Euro an Energiesteuer aus, die dem Staat entgangen sind. Im Zentrum des Falls stehe ein oberfränkisches Unternehmen, teilten Zoll und Staatsanwaltschaft mit.

Studie: Industrie muss mit schwächerem Exportwachstum rechnen

MÜNCHEN: Handelskriege und wachsender Protektionismus dürften nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte die deutschen Industrieexporte ausbremsen. «Neue Zölle von zehn Prozent oder mehr würden das ohnehin geringe Exportwachstum in die USA nahezu halbieren», sagt Oliver Bendig von Deloitte. Aber auch ohne weitere Handelsbeschränkungen sei wenig Rückenwind durch das Amerika-Geschäft zu erwarten.

Kaum neue Wohnungen genehmigt

WIESBADEN: In Deutschland sind im September erneut sehr wenige Wohnungen genehmigt worden. 15.300 Einheiten bedeuten einen Rückgang um 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Nach drei Quartalen sind im laufenden Jahr 157.200 neue Wohnungen von den Behörden genehmigt worden. Das ist ein Rückgang um 19,7 Prozent im Vergleich zum ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum.

Commerzbank betont Eigenständigkeit

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank betont angesichts der Begehrlichkeiten der italienischen Unicredit ihre Eigenständigkeit. Die Unicredit sei «im Moment ein strategischer Investor - nicht mehr und nicht weniger», sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in Frankfurt. Zugleich betonte sie, die Commerzbank sei nicht per se gegen Konsolidierung

Huthi-Rebellen drohen deutschen Reedereien

HAMBURG: Die Huthi-Rebellen im Jemen haben in den vergangenen Monaten deutsche Reedereien in Mails bedroht. Die Drohungen richteten sich unter anderem gegen Schifffahrtsunternehmen, die israelische Häfen anliefen und in Meeren nahe Jemen unterwegs seien, teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) aus Hamburg mit.

Nur jeder Zweite fühlt sich finanziell selbstbestimmt

GARCHING: Preissteigerungen, Mietkosten und als zu niedrig empfundenes Einkommen sind nach einer Umfrage die drei Faktoren, die die finanzielle Zufriedenheit in Deutschland am stärksten beeinträchtigen. In einer Umfrage der Lebensversicherung Swiss Life sagte die Hälfte der 1.000 Befragten, dass sie sich finanziell selbstbestimmt fühle.