Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Metro kauft portugiesischen Lebensmittellieferanten Aviludo

DÜSSELDORF/QUARTEIRA: Mit der Übernahme des Lebensmittellieferanten Aviludo baut der Großhandelskonzern Metro sein Geschäft in Portugal aus. Über den Kaufpreis machte Metro in der Erklärung vom Montagmorgen keine Angaben.

Das auf Gastgewerbe-Kunden spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Quarteira an der Algarve soll laut Metro weitestgehend unabhängig bleiben und seine Marke fortführen. Demnach beliefert Aviludo mehr als 13.500 Kunden mit Fokus auf Gastronomen, Kantinen und Restaurantketten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 152 Millionen Euro.

Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, dann könnte sie in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Zum Metro-Konzern gehört bereits Makro Portugal mit zehn Märkten.

Japan: Talfahrt im Außenhandel schwächt sich weiter ab

TOKIO: Der japanische Außenhandel zeigt weiter Anzeichen einer sachten Erholung. Die Exporte der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft schrumpften im September zwar erneut. Der Rückgang verlangsamt sich aber zunehmend. Nach Regierungsdaten vom Montag nahmen die Ausfuhren des Landes gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent ab. Das ist der schwächste Rückgang seit etwas mehr als einem halben Jahr. Analysten hatten im Mittel jedoch einen geringeren Rückgang erwartet.

Für Unterstützung sorgten den Daten zufolge einerseits die Ausfuhren nach China, die so deutlich stiegen wie seit gut zweieinhalb Jahren nicht mehr. Auch die Exporte in die USA stiegen, und zwar erstmals seit gut einem Jahr. Die Einfuhren nach Japan sanken dagegen erneut deutlich. Allerdings bremst sich auch hier die Talfahrt ab. Gegenüber September 2019 fielen sie um 17,2 Prozent und damit weniger deutlich als im Vormonat.

Ölpreise geben zum Wochenstart leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel geringfügig nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,85 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um zehn Cent auf 41,02 Dollar.

Zum Start der vergangenen Woche war US-Öl im Zuge der ungewissen Nachfragesituation angesichts weltweit wieder rapide steigender Corona-Neuinfektionen kurzzeitig unter die Marke von 40 US-Dollar gerutscht. Trotz der leichten Preiserholung seither zeichneten Marktbeobachter zuletzt kein optimistisches Bild der Marktlage.

Aus Sicht von Warren Patterson, Rohstoffexperte der Bank ING, wird das Ölkartell Opec seine für das nächste Jahr geplante Lockerung bestehender Förderkürzungen wahrscheinlich auf Eis legen müssen. Diese waren Anfang des laufenden Jahres vereinbart worden, um die Marktpreise zu stützen.

Euro hält sich über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1710 Dollar und damit etwas weniger als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1741 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Finanzmärkten Kursbewegungen auslösen könnten. Allerdings äußern sich zahlreiche hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell. Darüber hinaus treten EZB-Chefökonom Philip Lane und Powells Stellvertreter Richard Clarida an die Öffentlichkeit.

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,9 Prozent

PEKING: Als Zeichen einer anhaltenden Erholung nach dem Corona-Einbruch ist Chinas Wirtschaft im dritten Quartal erneut gewachsen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft legte im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte. Das ist allerdings weniger, als von vielen Analysten vorhergesagt wurde.

Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 hatte China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet. Die Wirtschaft sprang danach wieder an, weil das Land die Corona-Pandemie mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren das Virus schneller unter Kontrolle bringen konnte als andere Staaten. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum wieder bei 3,2 Prozent gelegen.