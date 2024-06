Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.24 | Überblick

Industrieproduktion in China schwächelt

PEKING: In China hat sich das Wachstum der Industrieproduktion im Mai stärker abgeschwächt als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Steigerung bei 5,6 Prozent nach 6,7 Prozent im April, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Analysten hatten zwar eine Abschwächung erwartet, aber nicht mit einer so deutlichen.

Die Investitionen außerhalb des Landwirtschaftssektors zogen in den ersten fünf Monaten um 4,0 Prozent an. Bis Ende April gerechnet hatte das Plus noch bei 4,2 Prozent gelegen. Stärker als von Experten erwartet entwickelte sich hingegen der Umsatz im Einzelhandel. Dieser stieg im Mai um 3,7 Prozent und damit um 1,4 Prozentpunkte mehr als noch im April.

Ölpreise geben wieder nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben nach dem Anstieg in der Vorwoche wieder etwas nachgegeben. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 82,23 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 36 Cent auf 78,09 Dollar.

Händler verwiesen als Belastung für die Ölpreise auf durchwachsene Konjunkturdaten aus dem wichtigen Verbrauchsland China. Dort hatte sich das industrielle Wachstum im Mai im Jahresvergleich deutlicher verlangsamt als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze hingegen stiegen stärker als gedacht.