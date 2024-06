Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.24 | Überblick

Ölpreise legen zum Wochenstart leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 79,82 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 18 Cent auf 75,71 Dollar.

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich im Laufe der Woche auf die US-Geldpolitik. Am Mittwoch gibt die Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Zudem werden Hinweise auf den mittelfristigen Kurs erwartet. Die Ausrichtung der US-Notenbank hat insbesondere über den Dollarkurs erhebliche Auswirkungen auf den Erdölmarkt.

Darüber hinaus veröffentlichen das Ölkartell Opec und die Industrieländer-Organisation IEA im Wochenverlauf ihre jeweiligen Monatsberichte. Investoren achten auf die Einschätzungen der beiden Institutionen zu Angebot und Nachfrage.