Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.24 | Aktualisiert um: 21:15 | Überblick

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0842

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0842 (Freitag: 1,0852) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9223 (0,9214) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85175 (0,85365) britische Pfund, 170,09 (170,52) japanische Yen und 0,9772 (0,9818) Schweizer Franken fest.

Reisekonzern FTI meldet Insolvenz an - Künftige Reisen abgesagt

MÜNCHEN: Europas drittgrößter Reisekonzern FTI ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stelle am Montag beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit. «Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmäßig beendet werden können». Noch nicht begonnene Reisen würden nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Betroffen ist den Angaben zufolge zunächst nur die Veranstaltermarke FTI Touristik. In der Folge würden aber auch für weitere Konzerngesellschaften entsprechende Anträge gestellt.

Ausbau erneuerbarer Energien in der EU kommt voran

BERLIN: Der Ausbau von Wind- und Solarenergie in der EU ist seit der letzten Europawahl deutlich vorangekommen. Von 2019 bis 2023 hat sich die Wind- und Solarkapazität um 65 Prozent erhöht, wie ein am Montag veröffentlichter Bericht der Denkfabrik Ember zeigt. Deutschland trug im Vergleich unter den Mitgliedsländern am meisten zu dieser Entwicklung bei. 22 Prozent des Zuwachses der EU-Kapazität bei Wind- und Solarenergie gingen laut Ember auf Deutschland zurück, gefolgt von Spanien (13 Prozent).

Flugsicherung: Wechselhaftes Wetter macht dem Luftverkehr zu schaffen

LANGEN: Die zunehmenden Wetterereignisse machen dem Luftverkehr über Deutschland zu schaffen. Allein im Mai habe man doppelt so viele einschneidende Wetterereignisse registriert wie im Vorjahresmonat, sagte der Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS), Arndt Schoenemann, am Montag in Langen bei Frankfurt. Vor allem Gewitter führten zu Problemen und Verspätungen, wenn Flüge umgeleitet oder Flughäfen zwischenzeitlich geschlossen werden müssten. «Der Klimawandel schlägt entsprechend zu.»

Bund will Kohleregionen bei Strukturwandel gezielter unterstützen

BERLIN/BAD SAAROW: Der Bund will Spielräume bei staatlichen Förderprogrammen in den bisherigen Kohleregionen erweitern und damit den Strukturwandel beschleunigen. Ermöglicht werden sollen nun auch direkte Investitionen in Unternehmensansiedlungen. Es sollten Gelder auch bereitstehen etwa für die Ansiedlung von Solarindustrie, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. In einem Papier des Ministeriums wird mit Blick auf die ostdeutschen Kohlereviere betont, der gesetzlich vereinbarte Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 habe Bestand.

Halbe Million Balkonkraftwerke am Netz

BONN: Die Zahl der beim Marktstammdatenregister registrierten Balkonkraftwerke am Netz hat am Wochenende die Marke von einer halben Million übersprungen, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. Das ist mehr als eine Verdoppelung seit Mitte 2023. Allein im laufenden Quartal sind nach etwas mehr als zwei Monaten bereits mehr als 94.000 Mini-Solaranlagen in Betrieb gegangen. Erstmals insgesamt mehr als eine halbe Million Anlagen war am Samstag mit 500.810 erreicht worden.

Erstes Auftragsplus im Maschinenbau seit anderthalb Jahren

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands Maschinenbauer haben erstmals seit anderthalb Jahren wieder ein Auftragsplus erzielt. Im April wuchs der Wert der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 10 Prozent, wie der Maschinenbauverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Zwar habe der diesjährige April drei Arbeitstage mehr als der Vorjahresmonat gehabt. «Doch wir sehen uns bestärkt in unserer Annahme, dass die Talsohle im Auftragseingang erreicht ist», sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Aus dem Inland kamen im April 3 Prozent mehr Aufträge, aus dem Ausland waren es 13 Prozent mehr.

Netzausbau ohne Erdkabel? Behörde sieht Milliarden-Sparpotenzial

BONN: Die Bundesnetzagentur hat für den Netzausbau bis 2045 ausgerechnet, wie viel Geld durch den Verzicht auf unterirdische Kabel eingespart werden könnte. «Auf Basis aktueller Prognosen kann ein Investitionsvolumen ohne Erdkabel in Höhe von 284,7 Milliarden Euro geschätzt werden», teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Für den Ausbau der Strom-Übertragungsnetze bis 2045 geht die Behörde bislang von Gesamt-Investitionen in Höhe von rund 320 Milliarden Euro aus. Der Unterschied der beiden Berechnungen beträgt damit 35,3 Milliarden Euro.

Airlines wegen teurerer Tickets mit mehr Gewinn als vor der Pandemie

DUBAI: Ein Aufschwung nach der Corona-Pandemie und höhere Ticketpreise haben Fluggesellschaften in aller Welt 2023 mehr Gewinn eingebracht. Für das laufende Jahr sagt der Weltluftfahrtverband IATA der Branche einen weiteren Anstieg auf etwa 30,5 Milliarden US-Dollar (28,1 Mrd Euro) voraus. Das wären fast fünf Milliarden mehr als im Dezember prognostiziert. Im vergangenen Jahr erzielten die Airlines einen geschätzten Gewinn von 27,4 Milliarden Dollar, wie der Verband bei seiner Generalversammlung am Montag in Dubai mitteilte. Das ist eine Milliarde mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019.