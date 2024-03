Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.24 | Überblick

Ölpreise kaum verändert - Opec+ verlängert Förderkürzung

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Montag trotz einer Verlängerung der Förderkürzung durch Mitgliedsstaaten des Ölverbunds Opec+ nur wenig bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,57 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um elf Cent auf 79,86 Dollar.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass die großen Ölförderländer ihr Angebot weiter knapp halten. Mehrere Länder des Ölverbunds Opec+ bestätigten, ihre Förderkürzungen von rund zwei Millionen Barrel je Tag bis Mitte des Jahres fortzuführen. Die Entscheidungen wurde von Fachleuten erwartet, weil das Rohölangebot aus anderen Teilen der Welt wie den USA derzeit reichlich ist. Ein wichtiger Grund für die Verlängerung dürfte auch die schwache Konjunkturentwicklung in großen Verbrauchsländern und -regionen sein, insbesondere in China und Europa.

Henkel erwartet weniger Wachstum

DÜSSELDORF: Der Konsumgüterkonzern Henkel rechnet mit einem schwächeren Wachstum, will aber profitabler werden. Organisch soll der Umsatz in diesem Jahr um zwei bis vier Prozent zulegen, wie das Düsseldorfer Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei klammert der Konzern hinter Marken wie Persil, Pril und Pattex Effekte wie Übernahmen und Wechselkursveränderungen sowie die Geschäfte in Russland und die Inflation in der Türkei aus.

2023 hatte Henkel höhere Preise durchgesetzt und dafür einen Knick beim Volumen in Kauf genommen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr organisch um 4,2 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte und Restrukturierungskosten bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) stieg um rund ein Zehntel auf 2,56 Milliarden Euro.

Streiks auf der Schiene ab Montag wieder möglich

BERLIN: Nach dem Scheitern der jüngsten Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind ab diesem Montag wieder lange Streiks auf der Schiene möglich.

Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, will am Vormittag (11.00 Uhr) über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen informieren, wie die GDL zuvor mitteilte. Ob er dabei bereits einen konkreten Streikzeitraum nennen wird, war zunächst offen. Aufgrund der vor rund vier Wochen wieder aufgenommenen Verhandlungen hatte die Gewerkschaft zugesagt, bis einschließlich Sonntag, 3. März, auf weitere Streiks zu verzichten. Diese Phase endet nun. Die Gespräche waren bereits am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis abgebrochen worden.