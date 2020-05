Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.20 | Überblick

Vor «Autogipfel» wächst Kritik an möglichen Kaufprämien

BERLIN: Vor dem sogenannten Autogipfel von Bundesregierung und Herstellern wird die Kritik an uneingeschränkten Kaufprämien lauter. Die «Wirtschaftsweise» Monika Schnitzer kritisierte die Forderung nach Kaufprämien für Neuwagen als «puren Lobbyismus». Die Autoindustrie habe lange «wichtige Trends wie die E-Mobilität und die Wasserstofftechnologie verschlafen», so die Wissenschaftlerin. Aus Sicht von Verbraucherschützern muss eine Kaufförderung die klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU unterstützen. Die Bundesregierung und Vertreter der Autoindustrie wollen an diesem Dienstag über die angespannte Lage der Branche beraten. Die Nachfrage ist wegen der Corona-Krise eingebrochen. Die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat in Form neuer Kaufprämien, um den Absatz anzukurbeln.

Reisebranche: Umsatzeinbußen von fast 11 Milliarden Euro

BERLIN: Die wirtschaftliche Lage der Reisewirtschaft in der Corona-Krise hat sich dem Branchenverband DRV zufolge weiter verschärft. Der Verband rechnet inzwischen mit Umsatzeinbußen von mindestens 10,8 Milliarden Euro bis Ende Juni. «Das Geschäft der Reisebüros und Reiseveranstalter ist durch staatliche Anordnung fast vollständig zum Erliegen gekommen», sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig am Montag in Berlin. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Die weltweite Reisewarnung aufgrund der Corona-Pandemie war jüngst bis Mitte Juni verlängert worden. Fiebig forderte ein staatliches Soforthilfeprogramm mit nicht rückzahlbaren Beihilfen. Zwei von drei Unternehmen sähen sich unmittelbar von einer Insolvenz bedroht.

Ende der Corona-Zwangspause: Friseure freuen sich über hohe Nachfrage

BERLIN: Nach rund sechs Wochen Zwangspause können sich die Menschen in Deutschland seit Montag wieder beim Friseur die Haare schneiden lassen. Trotz des traditionellen Ruhetags der Branche hatten aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks bundesweit nahezu sämtliche Salons wieder geöffnet. «Ich würde sagen, alle Betriebe haben auf», sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Müller der Deutschen Presse-Agentur. Auf mehr als eine halbe Milliarde Euro schätzt Müller den Umsatzverlust der Branche für die Wochen der Zwangsschließungen wegen der Corona-Krise. Die Öffnung sei rechtzeitig gekommen. Alle Unternehmen hätten ihre Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt, sagte Müller. Viele Friseure setzten ihre Beschäftigten nun in Schichten ein, um länger öffnen zu können und den Kundenstrom zu entzerren.

Linke warnt vor Milliardengrab bei Lufthansa

BERLIN: Die «Gefahr einer gigantischen Geldverbrennung» sieht der Linken-Politiker Victor Perli bei einem falsch geplanten Einstieg des Bundes bei der Lufthansa. Er tritt für eine Verstaatlichung ein. Eine stille Beteiligung und weitere KfW-Kredite wären schwere Fehler, erklärte der Haushaltsexperte am Montag in Berlin. «So zahlt die Bundesregierung viel Geld für wenig Einfluss und das Risiko einer gigantischen Geldverbrennung.» Statt neuer Schulden müsse mit der Staatshilfe das Eigenkapital der Lufthansa erhöht werden. Die Große Koalition wiederhole die Fehler, die bei der Commerzbank-Rettung gemacht worden seien, kritisierte Perli. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und war als Anteilseigner eingestiegen.

Verband fordert in Corona-Krise verantwortungsbewusstes Inkasso

BERLIN: In der Corona-Krise haben nach Angaben von Inkasso-Unternehmen mehr Menschen Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen rief die Branchenfirmen daher am Montag zu verantwortungsbewussten Handeln auf und riet zu «Fingerspitzengefühl». «In diesen Fällen ist es beispielsweise möglich, Zahlungen aufzuschieben, Stundungen oder Raten zu vereinbaren oder bestehende Ratenzahlungen in der Höhe anzupassen», sagte Verbandspräsidentin Kirsten Pedd. Wer nicht zahlen könne, solle die Gründe dafür mitteilen und sich offen und kooperativ zeigen. Nach einer Branchenumfrage beobachten zwei Drittel der Inkasso-Firmen, dass Privatleute ihre Rechnungen schlechter bezahlen als vor der Corona-Krise. Meist sei Kurzarbeit der Grund.

Zahl der Arbeitsschutz-Kontrollen in Betrieben sinkt weiter

BERLIN: Die Zahl der Arbeitsschutz-Kontrollen in deutschen Betrieben ist weiter gesunken. Im Jahr 2018 machten die zuständigen Länderbehörden 167.000 Betriebsbesichtigungen, nachdem es 2017 knapp 183.000 gewesen waren - und 2008 mehr als 332.000. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Abstand bis zu einer erneuten Kontrolle eines Betriebs verlängerte sich im Schnitt auf 25 Jahre nach zuvor 22,5 Jahren - 2008 waren es keine 12 Jahre. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) mahnte rasch mehr Kontrollen an.

VW: Hardware-Nachrüstungen für Diesel kommen nicht in Gang

HANNOVER: Die Hardware-Nachrüstungen für ältere VW-Diesel kommen nicht in Gang. Ein Dreivierteljahr nach der Zulassung der ersten Nachrüstsysteme für Euro-5-Diesel hat der Volkswagen-Konzern noch von keinem einzigen Fall Kenntnis, in dem nachgerüstet wurde, wie ein VW-Sprecher am Montag sagte. Obwohl Volkswagen die Umbauten mit bis zu 3000 Euro fördere, nähmen die Kunden das Angebot nicht an. Zunächst hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet. «Wir haben von vornherein nicht an die Hardware-Nachrüstung geglaubt», betonte der VW-Sprecher. Beim Stickoxid-Ausstoß seien Neufahrzeuge den nachgerüsteten alten Diesel-Autos überlegen. Zudem gebe es Zweifel an der langfristigen Haltbarkeit der Nachrüstsysteme.

Konflikt zwischen den USA und China schickt Dax auf Talfahrt

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung der Anleger am Montag weiter kräftig eingetrübt. Der Dax büßte am frühen Nachmittag 3,42 Prozent auf 10.490,43 Punkte ein. Für den MDax ging es am Montagnachmittag um 2,68 Prozent auf 22.426,11 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 3,6 Prozent nach. Der Euro gab moderat nach und kostete am frühen Nachmittag 1,0940 US-Dollar. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag vor dem Mai-Feiertag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.