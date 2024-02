Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

IEA-Chef Birol sieht Comeback der Atomkraft

PARIS: Der Chef der Internationalen Energieagentur IEA Fatih Birol beobachtet ein Wiedererstarken der Atomkraft. «Ich sehe, dass die Atomkraft ein Comeback hat», sagte Birol der Deutschen Presse-Agentur in Paris vor dem Ministertreffen des Verbands am Dienstag. In Frankreich, in Asien, Nordamerika, im Mittleren Osten und anderswo. «Viele Länder haben nach der russischen Invasion der Ukraine die Bedeutung von Atomkraft zusammen mit Erneuerbaren und örtlicher Stromgewinnung verstanden.»

Zum deutschen Atomausstieg sagte Birol: «Wenn ich eine Regierung wäre, bei der es eine Technologie gebe, die hervorragend funktioniere, ohne jegliche Probleme, hätte ich nochmal darüber nachgedacht, diese beiseitezulassen und andere Optionen anzuschauen, die einerseits meine Abhängigkeit von anderen Ländern erhöhen und andererseits zu mehr Emissionen führen würden.» Die belgische Regierung hätte vor der russischen Invasion der Ukraine eine ähnliche Politik betrieben und dann ihre Meinung geändert.

Natürlich sei die Frage des Atommülls eine ernsthafte Herausforderung. Aber: «Ich denke nicht, dass dies ein Grund ist, die Technik einfach beiseite zu tun, ohne auf Lösungen für Atommüll zu schauen.» Es sei eine Herausforderung, doch diese könne gelöst werden.