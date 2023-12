Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.23 | Überblick

Siemens-Beteiligung an Siemens Energy sinkt - Anteil an Pensionsfonds

MÜNCHEN: Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy weiter. Wie der Technologiekonzern am Montagabend in München mitteilte, werden 8 Prozent der Anteile an Siemens Energy AG in den Pension-Trust e.V. übertragen. In der Folge sinke die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Siemens setze damit seine Ankündigung um, den Anteil an Siemens Energy weiter zu reduzieren, hieß es. Mit der Übertragung der Anteile in den Siemens Pension-Trust stärke Siemens sein Pensionsvermögen in Deutschland.

Siemens hatte nach eigenen Angaben bereits vor der Abspaltung und auch bei der Börsennotierung von Siemens Energy darauf hingewiesen, die Beteiligung an Siemens Energy in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen zu reduzieren. Zuletzt hatte Siemens Ende Juni einen Anteil von 6,8 Prozent in den Siemens Pension-Trust übertragen. Dieser verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens unabhängig im Rahmen einer Anlagerichtlinie.

Wie Siemens weiter mitteilte, legt Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas sein Mandat im Aufsichtsrat der Siemens Energy AG nieder. Dies erfolge mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung der Siemens Energy am 26. Februar 2024.

Bulgarien stoppt russische Erdölimporte

SOFIA: Das EU-Land Bulgarien wird den Import von Erdöl aus Russland am 1. März 2024 vorzeitig stoppen. Zudem soll schon ab 1. Januar 2024 der Export von Produkten aus russischem Erdöl eingestellt werden. Die prowestliche Regierungsmehrheit im bulgarischen Parlament verabschiedete am Montag ohne Debatten entsprechende Gesetzesänderungen in zweiter und damit letzter Lesung. Damit verzichtet Bulgarien auf eine Sondererlaubnis aus Brüssel, russisches Erdöl bis 1. Oktober 2024 einführen zu dürfen.

Die Neuregelung betrifft die mehrheitlich russische Erdölraffinerie Lukoil Neftochim westlich der bulgarischen Hafenstadt Burgas am Schwarzen Meer. Sie wurde damit begründet, dass die von Brüssel gewährte Ausnahmestellung beim russischen Erdölimport bis jetzt nicht zur Umstellung der Erdölraffinerie auf alternative Lieferanten von Rohöl geführt habe.

Der Schritt werde «Lukoil und damit auch dem Kreml die zusätzlichen Gewinne zur Finanzierung seiner militärischen Bemühungen in der Ukraine entziehen», sagte der Chef des parlamentarischen Energieausschusses, Deljan Dobrew.

Der russische Mineralölkonzern Lukoil erklärte, wegen des veränderten Geschäftsumfelds in Bulgarien seine Strategie in dem EU-Land überdenken zu wollen. Dabei wird ein Verkauf der Raffinerie sowie von Tankstellen in Bulgarien nicht ausgeschlossen. Die seit 1963 operierende Erdölraffinerie gilt als die größte in Südosteuropa. Sie wurde 1999 privatisiert.

Anleger machen Kasse nach Rally am Aktienmarkt

FRANKFURT/MAIN: Nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zum Wochenauftakt einige Gewinne mitgenommen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,36 Prozent tiefer bei 16.691 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte fiel am Montagnachmittag um 0,67 Prozent auf 26.953 Zähler. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,07 Prozent am Freitag auf 2,06 Prozent. Der Euro wurde zuletzt bei 1,0922 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0946 (Donnerstag: 1,0919) US-Dollar festgesetzt.

Bloß keine Mobilfunkauktion: O2-Chef pocht auf Frequenzverlängerung

MÜNCHEN/BONN: In einer Debatte, deren Ergebnis für die künftigen deutschen Handynetze wegweisend ist, hat O2-Chef Markus Haas seine Forderung nach einer Verlängerung der jetzigen Nutzungsrechte um acht Jahre bekräftigt. «Wenn wir keine Verlängerung bekommen, haben wir keine Planungssicherheit, um die letzten Versorgungslücken schließen und alle Menschen in Deutschland mit 5G versorgen zu können», sagte der Vorstandsvorsitzende von Telefónica Deutschland (O2) der dpa in München. Die Qualität aller deutschen Netze würde leiden, sollte es im nächsten Jahr eine Auktion geben - es gebe zu wenig Spektrum, um es unter vier Firmen zu verteilen.

Studie: Wohnungsleerstand sinkt deutlich - Druck auf die Mieten

BERLIN: In Deutschland stehen wegen der hohen Nachfrage nach Wohnraum auch im Zuge des Ukraine-Kriegs immer weniger Wohnungen leer - mit Folgen für die Mieten. Das zeigt eine am Montag veröffentliche Analyse des Beratungsinstituts Empirica und des Immobilienspezialisten CBRE. Demnach lag der «marktaktive Leerstand» - also Geschosswohnungen, die unmittelbar vermietbar oder mittelfristig aktivierbar sind - Ende 2022 geschätzt bei 2,5 Prozent oder rund 554.000 Wohneinheiten. Die sei ein Rückgang von 53.000 zum Vorjahr.

Nach Förder-Ende: Stellantis garantiert E-Auto-Bonus für Privatkunden

RÜSSELSHEIM: Nach dem abruptem Ende der staatlichen E-Auto-Förderung übernimmt der Autokonzern Stellantis kurzfristig den gesamten Umweltbonus für seine Privatkunden. Der Multi-Marken-Hersteller (unter anderm Peugeot, Opel, Fiat, Jeep) garantiere bis zum Jahresende die volle Prämie (bis zu 6750 Euro inklusive Herstelleranteil) für Elektrofahrzeuge, die nach den bisherigen Richtlinien förderungsfähig waren. Das gab das Unternehmen am Montag in Rüsselsheim bekannt.

Erneuerbare liefern erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs

BERLIN: Klimaneutral erzeugter Strom hat 2023 erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach entfielen im zu Ende gehenden Jahr knapp 52 Prozent des Bruttostromverbrauchs auf erneuerbare Energien, das sind 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. ZSW und BDEW gehen davon aus, dass der gesamte Bruttostromverbrauch 2023 bei rund 517,3 Milliarden Kilowattstunden liegen wird.

EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Online-Plattform X

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission eröffnet ein Verfahren gegen die Online-Plattform X (ehemals Twitter). Es soll geprüft werden, ob X gegen EU-Regeln zum Risikomanagement und zur Moderation von Inhalten, zur Werbetransparenz und zum Datenzugriff für Forscher verstoßen hat, wie die Behörde am Montag in Brüssel mitteilte. X steht schon länger in der Kritik, nicht entschieden genug gegen Falschinformationen und Hassrede auf der Plattform vorzugehen.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0918

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0918 (Freitag: 1,0946) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9159 (0,9135) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86263 (0,85833) britische Pfund, 155,95 (155,15) japanische Yen und 0,9480 (0,9488) Schweizer Franken fest.

Bauernprotest mit Traktoren in Berlin gegen Ampel-Steuerpläne

BERLIN: Bauernpräsident Joachim Rukwied hat die von der Ampel-Koalition geplante Streichung von Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft scharf kritisiert. «Wir nehmen das nicht hin», sagte er am Montag bei einer Kundgebung in Berlin. Dies sei «eine Kampfansage», und diese nehme man an. Wenn die Bundesregierung die unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknehme, würden Landwirte mit Protesten dafür sorgen, dass es «einen sehr heißen Januar» geben werde. Zu der Demonstration mit Traktoren hatte der Bauernverband bundesweit auch über seine Landesbauernverbänden aufgerufen.

Bundesbank: Deutsche Wirtschaft auch im Schlussquartal geschrumpft

FRANKFURT/MAIN: Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank noch nicht beendet. «Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland dürfte im vierten Quartal 2023 erneut leicht zurückgehen», schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Es wäre das zweite Quartal in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung schrumpft, damit wäre Europas größte Volkswirtschaft in einer «technischen Rezession».

Ausschlaggebend für den erneuten Rückgang ist nach Angaben der Bundesbank die Flaute in der Industrie und auf dem Bau. Beide Sektoren litten weiter unter schwacher Nachfrage, Auftragspolster pufferten dies zunehmend weniger ab. Die Industrieproduktion werde zudem durch den vorangegangenen Anstieg der Energiepreise gedrückt.

Dagegen dürfte sich nach Einschätzung der Bundesbank-Volkswirte der private Verbrauch langsam erholen - auch, weil Löhne steigen und die Inflationsrate tendenziell sinkt. «Zu Beginn des kommenden Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft wieder leicht expandieren», prognostiziert die Bundesbank.

Für das Gesamtjahr 2023 rechnet die Bundesbank mit einer um 0,1 Prozent schrumpfenden Wirtschaftsleistung, wie die Bundesbank bereits am Freitag mitgeteilt hatte. Die Wachstumserwartung für 2024 wurde von 1,2 Prozent in der Juni-Prognose auf nun 0,4 Prozent reduziert. Mittelfristig rechnet die Bundesbank wieder mit einem etwas stärkeren Wachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2025 und 1,3 Prozent im Jahr 2026.

Auch nach bald zwei Jahren keine Regierung in Nordirland

BELFAST: Ein Ende der politischen Krise in Nordirland ist nach bald zwei Jahren weiterhin nicht in Sicht. Wie die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC am Montag berichteten, wird vor Weihnachten keine Regierungsbildung mehr erwartet. Grund ist der andauernde Boykott der wichtigsten protestantisch-unionistischen Partei DUP: Sie fordert ein vollständiges Ende von Brexit-Warenkontrollen zwischen der früheren Bürgerkriegsregion und dem Rest des Vereinigten Königreichs.

Zwar waren am Montag weitere Gespräche unter Leitung des britischen Nordirland-Ministers Chris Heaton-Harris geplant. BBC und PA zitierten aber DUP-Quellen, nach denen der Verhandlungsprozess nicht abgeschlossen sei. Damit sei eine Einigung vor der Weihnachtspause so gut wie ausgeschlossen, hieß es. Die britische Regierung bietet Finanzhilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund (2,9 Mrd Euro), wenn das Regionalparlament in Belfast seine Arbeit wieder aufnimmt.

Die Democratic Unionist Party (DUP) tritt für die Union mit Großbritannien ein. Sie hatte im Februar 2022 die Einheitsregierung mit der stärksten katholisch-republikanischen Kraft Sinn Fein platzen lassen, die eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland anstrebt. Das «power sharing» zwischen den zwei größten Parteien beider konfessionellen Lager ist im Karfreitagsabkommen vorgeschrieben, mit dem 1998 der jahrzehntelange Bürgerkrieg beendet wurde.

Großbritannien und die EU-Kommission hatten auch wegen der Bedenken der DUP im Februar mit einem neuen Abkommen den Streit über die Brexit-Regelungen für Nordirland beigelegt. Dieses «Windsor Framework» soll einen reibungslosen Handel zwischen Großbritannien und der Provinz sicherstellen. Die DUP beharrt aber weiter auf dem Ende aller Zollkontrollen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Diese waren wegen des Brexits notwendig geworden.

Delivery Hero streicht Stellen in Berliner Zentrale

BERLIN: Der Essenslieferdienst Delivery Hero streicht Stellen in seiner Berliner Zentrale und schließt zwei Tech-Zentren in Taiwan und der Türkei. Mit Blick auf die Belegschaft in der Berliner Zentrale und der globalen Serviceteams bedeutet dies - zusammen mit den Entlassungen im Januar - einen Abbau um rund 13 Prozent im laufenden Jahr, wie es vom Unternehmen am Montag hieß. Dadurch solle die Effizienz steigen. Wieviele Jobs genau in Berlin entfallen, wo rund 3000 Beschäftigte arbeiten, teile Delivery Hero nicht mit.

Asien ist die wichtigste, aber auch eine schwierige Region für den Konzern. Delivery Hero will auf dem Weg zu seinem Profitabilitätsziel seine Südostasien-Sparte abstoßen. In einer Reihe von Ländern in der Region will Delivery Hero seine Marke Foodpanda verkaufen, wie das im MDax notierte Unternehmen bereits Mitte September verkündet hatte. Stattdessen rückt die Region Naher Osten und Nordafrika immer weiter in den Vordergrund, während Europa und Südamerika eine vergleichsweise kleine Rolle spielen.

Ifo-Geschäftsklima eingetrübt

MÜNCHEN: Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage so schlecht wie zuletzt während der Corona-Krise im August 2020. Zudem seien die Erwartungen der Firmen für das kommende Halbjahr gesunken, teilten die Konjunkturforscher am Montag in München mit. Der Ifo-Geschäftsklimaindex rutschte im Dezember auf 86,4 Punkte, nach 87,2 Punkten im November.

London: CO2-Abgabe auf Importe soll Emissionsverlagerung verhindern

LONDON: Großbritannien will bis 2027 eine CO2-Abgabe auf Importe einführen. Die neue Steuer solle sicherstellen, dass eingeführte Produkte wie Eisen, Stahl, Aluminium, Keramik und Zement einem vergleichbaren CO2-Preis unterliegen wie in Großbritannien hergestellte Waren, teilte das Finanzministerium in London am Montag mit. Damit würden gleiche Wettbewerbschancen geschaffen. Ressortchef Jeremy Hunt sagte, der Schritt solle der britischen Industrie das Vertrauen geben, in die Dekarbonisierung zu investieren, um dazu beizutragen, die globalen CO2-Emissionen weiter bis zum Netto-Null-Ziel zu reduzieren.

Zuletzt waren Forderungen lauter geworden, die britische Regierung müsse eine sogenannte Emissionsverlagerung verhindern. Britische Unternehmen dürften nicht von billigeren, aber kohlenstoffreicheren Importen aus Ländern unterboten werden, die einen niedrigeren oder gar keinen CO2-Preis verlangen.

Die künftigen Gebühren sollen von der Menge an Kohlenstoff abhängen, die bei der Herstellung des importierten Produkts ausgestoßen wird sowie von der Lücke zwischen dem CO2-Preis im Herstellungsland und in Großbritannien, wie das Finanzministerium weiter mitteilte. Die Behörde berief sich auf eine Umfrage, wonach ein Großteil der Unternehmen die Verlagerung von CO2-Emissionen als Risiko ansieht.

Konzern BP stoppt Öllieferungen wegen Angriffen im Roten Meer

LONDON: Der britische Energieriese BP setzt wegen der jüngsten Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf Schiffe seine Öllieferungen durch das Rote Meer vorerst aus. Der Konzern sprach von einer sich verschlechternden Sicherheitslage, wie die BBC am Montag berichtete. «Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und derjenigen, die in unserem Namen arbeiten, hat für BP Priorität», zitierte der Sender Sky News aus einer Mitteilung. Nach der Entscheidung legten die weltweiten Ölpreise zu.

Zuvor hatten mehrere große Reedereien bekannt gegeben, die Seestrecke, die das Rote Meer über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbindet, vorerst zu meiden. Die Route ist wichtig für den Welthandel und den Erdöltransport über See.

Euro notiert knapp über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montagmorgen knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0946 Dollar festgesetzt.

Zum Start in die vorweihnachtliche Woche steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen für den wichtigsten Frühindikator der deutschen Wirtschaft mit einer leichten Aufhellung, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Stimmung wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die vielen internationalen Krisen, die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten und die hohen Zinsen.