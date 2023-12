Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.12.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Euro notiert weiter unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Montagmorgen weiter unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn dürften Anleger auf den Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone achten, da er Hinweise auf andere wichtige Umfragen wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima gibt. In den USA stehen Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm. Aus den Reihen der EZB äußern sich einige hochrangige Sprecher, darunter Präsidentin Christine Lagarde und ihr Vertreter Luis de Guindos.

Goldpreis steigt auf Rekordhoch von 2135 US-Dollar

LONDON: Der Preis für Gold ist in der Nacht zum Montag auf ein Rekordhoch von 2135 US-Dollar gestiegen. Getrieben wird der Preis für das Edelmetall schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Zuletzt hatten sogar die Hoffnungen zugenommen, dass es schon in wenigen Monaten zu einer ersten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed kommen könnte, falls die Inflation weiter nachlässt. Am frühen Montagmorgen kostete eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) zuletzt noch 2087 Dollar (1918 Euro) und damit 0,74 Prozent mehr als am Freitag.

Mit der Erwartung perspektivisch fallender Leitzinsen wird Gold interessanter für Anleger. Denn das Edelmetall ist mit einem Malus behaftet: Im Gegensatz etwa zu festverzinslichen Wertpapieren wirft Gold keine laufenden Erträge ab. Sinken die Zinserwartungen, wird auch der Nachteil fehlender Zinserträge kleiner - und Gold gewinnt unter Anlagegesichtspunkten an Attraktivität.

Eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag hatte den Zinserwartungen der Anleger weitere Nahrung gegeben. Er hatte zwar die Bereitschaft der Notenbank Fed wiederholt, den Zins notfalls weiter anzuheben, aber auch gesagt, dass die Geldpolitik schon recht restriktiv sei. Wichtig werden US-Arbeitsmarktdaten an diesem Freitag. Für die Geldpolitik der Fed spielt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine große Rolle als Indikator für die Stärke der Wirtschaft, aber auch für den Inflationsdruck.