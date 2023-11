Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.23 | Überblick

Kurs des Euro legt zum US-Dollar weiter zu

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Montag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0948 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0916 (Donnerstag: 1,0900) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9160 (0,9174) Euro.

Der Euro bewegte sich damit in der Nähe des höchsten Niveaus seit dem vergangenen August, das in der vergangenen Woche bei 1,0965 Dollar erreicht worden war.