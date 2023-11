Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.23 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Schulze zu Afrika-Gipfel: Ziel sind nachhaltige Jobs

BERLIN: Bei dem Afrika-Gipfel an diesem Montag in Berlin steht nach Angaben von Entwicklungsministerin Svenja Schulze die Schaffung nachhaltiger Jobs im Vordergrund. «Was wir jetzt neu und stärker miteinander diskutieren, ist die Qualität dieser Jobs. Wir sind uns einig, dass die Jobs nachhaltig sein müssen, dass sie zu Klimaschutz beitragen müssen», sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk.

Es gehe um Partnerschaft auf Augenhöhe, sagte Schulze. «Wir wollen Lithium, wir wollen Kobalt zum Beispiel für die erneuerbaren Energien aus afrikanischen Ländern haben. Aber wir wollen es so tun, dass da nachhaltige Arbeitsplätze entstehen, dass da keine Kinderarbeit drin ist, dass die Umwelt nicht zerstört wird.»

Die Konferenz «Compact with Africa» geht auf eine Initiative Deutschlands während seines Vorsitzes in der Gruppe der G20-Staaten 2017 zurück. Diese zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den teilnehmenden Staaten zu verbessern, um sie attraktiver für ausländische private Investitionen zu machen.

An dem Gipfel in Berlin nehmen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Mark Rutte teil. Der Gastgeber, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), wird die Konferenz nach Angaben aus Regierungskreisen auch zu mehreren bilateralen Gesprächen mit einzelnen Staats- und Regierungschefs nutzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Teilnehmer zu einem Mittagessen ins Schloss Bellevue eingeladen.

Rückgang deutscher Erzeugerpreise schwächt sich etwas ab

WIESBADEN: Die Preise auf Herstellerebene gehen in Deutschland weiter stark zurück, allerdings mit etwas abnehmender Tendenz. Im Oktober fielen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 11 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vormonat hatte es mit 14,7 Prozent den deutlichsten Rückgang seit Beginn der Erhebungen 1949 gegeben.

Nach wie vor wirkt ein statistischer Basiseffekt: Im vergangenen Jahr waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, zeitweise mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Hauptgrund war der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Energie und viele Rohstoffe verteuerte. Mittlerweile sind die Preise wieder gesunken, was auch die Teuerung auf Unternehmensebene drückt.

Entscheidend für den starken Rückgang der Erzeugerpreise war erneut Energie, aber auch Vorleistungsgüter. Energie war 27,9 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Konsumgüter waren teurer als ein Jahr zuvor, insbesondere Nahrungsmittel.

Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Wegen der Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen deutlich angehoben.

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel zugelegt.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,35 Dollar. Das waren 74 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 72 Cent auf 76,61 Dollar. Mit den Preisaufschlägen setzt sich die Erholung fort. In den Wochen davor waren die Preise überwiegend gefallen. Ausschlaggebend waren vor allem Konjunktursorgen in den großen Verbraucherländern USA und China sowie in Europa.

Euro steigt auf höchsten Stand seit knapp drei Monaten

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. In der Nacht auf Montag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0936 Dollar. Am Morgen notierte sie leicht darunter. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0872 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat in den vergangenen Handelstagen vor allem von einem schwächeren Dollar profitiert. Die US-Währung wird durch Spekulationen auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr belastet. Hintergrund sind zunehmend schwache Wirtschaftsdaten und rückläufige Inflationsraten. Beides spricht zumindest gegen eine weitere Verschärfung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed.