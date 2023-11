Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Merck verordnet Chemiesparte Sparprogramm - Stellenabbau droht

DARMSTADT: Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck droht ein Stellenabbau. Die Chemiesparte («Electronics») soll die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag) unter Berufung auf eine interne Nachricht an die Belegschaft berichtet.

«Wir versuchen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, können aber auch Anpassungen beim Personal nicht ausschließen», sagte ein Sprecher des Unternehmens am Montag. «Gespräche mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern wurden aufgenommen, um über die wirtschaftliche Situation zu informieren und dann in einem weiteren Schritt über konkrete notwendige Maßnahmen zu sprechen.» Betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen.

Der Sprecher betonte, der Bereich Electronics sei «strategisch gut aufgestellt, um die mittel- und langfristigen Wachstumschancen in seinen Märkten zu nutzen». Allerdings befinde sich die Elektronikindustrie derzeit «in einem zyklischen Abschwung, der länger andauert, als die Branche zuvor angenommen hatte».

Merck betreibt neben dem Medikamentengeschäft eine Chemiesparte, in der Materialien für die Elektronikindustrie im Mittelpunkt stehen, weswegen sie inzwischen in «Electronics» umbenannt ist. Die Sparte stellt unter anderem Halbleitermaterialien für elektronische Geräte und Flüssigkristalle für Bildschirme her.

Ifo zu Wohnungsbau in Deutschland: «Es wird immer schlimmer»

MÜNCHEN: Die Auftragslage im deutschen Wohnungsbau wird immer schlechter. Im Oktober berichteten 48,7 Prozent der Unternehmen von Auftragsmangel, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als vor einem Monat.

Der Anteil der Firmen, die unter Stornierungen leiden, stieg auf den neuen Höchstwert von 22,2 Prozent, 0,8 Punkte mehr als im September. Das Geschäftsklima verharrte saisonbereinigt mit minus 54,7 auf dem extrem schlechten Niveau des Septembers.

«Es wird immer schlimmer, mehr und mehr Projekte scheitern am gestiegenen Zinsniveau und den teuren Baupreisen», sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. «Das Neugeschäft im Wohnungsbau ist weiterhin sehr schwach, die Auftragsbestände der Firmen schmelzen ab.» Fast jeder zweite Betrieb leide mittlerweile unter Auftragsmangel und es würden jeden Monat mehr, betonte der Experte. Für einige werde die Situation bedrohlich, jedes zehnte Unternehmen melde bereits Finanzierungsschwierigkeiten.

Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht: «Der Ausblick für den Wohnungsbau bleibt finster, die Unternehmen stimmen sich auf harte Zeiten ein», sagte Wohlrabe. Die Erwartungen der Unternehmen notierten laut Ifo bei «außerordentlich schlechten» minus 63,9 Punkten.

UN: «Versteckte Kosten» der weltweiten Ernährungssysteme extrem hoch

ROM: Die sogenannten versteckten Kosten der weltweiten Ernährungssysteme sind nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) extrem hoch. Diese «Hidden Costs», die etwa durch ungesunde Ernährung und umweltschädliche Landwirtschaft entstehen, belaufen sich laut FAO auf rund zehn Billionen US-Dollar pro Jahr - rund zehn Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes. Dies geht aus dem Ernährungs- und Landwirtschaftsreport (Sofa) hervor, den die in Rom ansässige UN-Organisation am Montag veröffentlichte.

Der mit Abstand größte Teil dieser Kosten, mehr als 70 Prozent, wird dem Bericht zufolge durch ungesunde Ernährung verursacht. Problematisch sei der immer größer werdende Anteil von Fett und Zucker sowie von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln bei der Ernährung vieler Menschen. Dies führe zu Fettleibigkeit und anderen Krankheiten, was nicht nur die Gesundheitssysteme belaste, sondern zudem Verluste bei der Arbeitsproduktivität verursache.

Ein weiterer Grund für die «wahren weltwirtschaftlichen Kosten» der derzeitigen Ernährungssysteme ist laut FAO umweltbedingt. Treibhausgasemissionen und Stickstoffeinträge sowie ein nicht nachhaltiger Wasserverbrauch tragen demnach dazu bei. Von diesen gesundheitlichen, ökologischen und sozialen Kosten sind vor allem Länder mit niedrigem Einkommen betroffen.

Um diese immensen Kosten zu verringern und die Kosten sauber zu quantifizieren, fordert die FAO von Politik und Wirtschaft unter anderem regelmäßige Analysen. Regierungen könnten etwa mithilfe von Steuern, Subventionen und Regulierung die derzeitigen Ernährungssysteme anpassen. So könne man die «wahren Kosten» von Lebensmitteln erkennen und umsteuern, um die Ernährungssysteme zukunftsfest zu machen. 2024 möchte die FAO konkretere Möglichkeiten aufzeigen, wie man die versteckten Kosten reduzieren kann.

Ölpreise legen zum Wochenstart leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 85,30 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 48 Cent auf 80,99 Dollar.

In den vergangenen Wochen sind die Rohölpreise dagegen tendenziell gefallen. Von den Preisaufschlägen nach Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ist kaum etwas übriggeblieben. Fachleute begründen die Entwicklung damit, dass sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder ausgeweitet hat.

Belastet werden die Erdölpreise zudem durch die schwächelnde Weltwirtschaft. In den weltweit größten Volkswirtschaften USA und China waren Konjunkturdaten zuletzt überwiegend schwach ausgefallen. Für die konjunkturelle Entwicklung in der wirtschaftlich ebenfalls bedeutsamen Eurozone sind die meisten Experten wenig zuversichtlich.

Euro hält sich über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Woche über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,0702 Dollar festgelegt.

Zum Wochenstart werden in Deutschland Auftragszahlen aus der Industrie erwartet. Der für die Gesamtwirtschaft wichtige Sektor entwickelt sich seit einiger Zeit schwach. Gründe sind die schwächelnde Weltwirtschaft und die erhöhten Rohstoff- und Energiepreise.

Für die Eurozone und ihre Mitgliedsländer veröffentlicht S&P Global am Vormittag Stimmungsdaten aus dem großen Dienstleistungssektor. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum beschreibt auch der Konjunkturindikator von Sentix, der ebenfalls ansteht.