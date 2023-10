Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.10.23 | Überblick

Ölpreise geben nach - Lage im Nahen Osten im Fokus

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 91,11 Dollar. Das waren 1,05 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI ebenfalls zur Dezember-Lieferung fiel um 1,18 Dollar auf 86,90 Dollar.

Die Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema. Nach einem Preisanstieg in der vergangenen Woche sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung. Zuletzt waren diplomatische Bemühungen und damit die Hoffnung auf eine Eindämmung des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt.

Trotz des aktuellen Preisrückgangs hat sich Rohöl wegen der Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs auf andere Länder deutlich verteuert. Seit Beginn des Kriegs ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa acht Prozent gestiegen.