Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.23 | Überblick

Flut in Griechenland: betroffene Regionen weiterhin ohne Strom

VOLOS: In den überfluteten Regionen Mittelgriechenlands hat es auch am Montag in vielen Ortschaften keine Stromversorgung und damit kein Wasser gegeben. In der Hafenstadt Volos mit ihren rund 150.000 Einwohnern sei das Wasserversorgungsnetz weiterhin so stark beschädigt, dass die Bezirke jeweils nur im Wechsel versorgt würden, berichtete der Nachrichtensender ERTnews am Montag. Trinkbar sei das Wasser nicht.

Die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben bislang fast 4500 Menschen gerettet, die Rettungsarbeiten von Feuerwehr und auch Militär laufen jedoch weiter. Immer noch werden Menschen vermisst, die Zahl der Toten durch die Flut lag am Montag bei 15. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzuschätzen, weil das Wasser in weiten Teilen der betroffenen Gebiete noch längst nicht gewichen ist.

Von Montag bis Donnerstag vergangener Woche hatte sich über Mittelgriechenland ein schweres Sturmtief festgesetzt. Starkregen überschwemmte Dörfer und Städte. Die Niederschlagsmengen erreichten zwischenzeitlich nie gekannte Höhen von teils mehr als 700 Liter pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden.

Ölpreise nach kräftigen Aufschlägen zunächst stabil

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Montagmorgen nach zuletzt deutlichen Aufschlägen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,74 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel dagegen leicht um 24 Cent auf 87,27 Dollar.

Aktuell rangieren die Rohölpreise in der Nähe ihres höchsten Niveaus seit vergangenen November. Seit Anfang Juli sind die Preise um rund 20 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend ist das knappe Angebot, nachdem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Lieferungen deutlich reduziert haben. Mit der Strategie, dem sich auch Länder des Ölverbunds Opec+ angeschlossen haben, wollen die Förderländer die Preise und ihre Einnahmen nach oben treiben.

Euro über 1,07 US-Dollar - Yen und Yuan legen kräftig zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat zu Beginn der neuen Woche etwas über seinem in der vergangenen Woche markierten Drei-Monats-Tief notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0704 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart lag die Aufmerksamkeit auf zwei großen asiatischen Währungen. In Japan zog die Landeswährung Yen kräftig gegenüber Dollar und Euro an. Auslöser waren Bemerkungen von Notenbankchef Kazuo Ueda vom Wochenende, die an den Märkten als Hinweis auf eine perspektivische Zinsanhebung gedeutet wurden. Die japanische Währung leidet wegen der extrem lockeren Geldpolitik der Bank of Japan unter einer chronischen Schwäche.

Deutlich nach oben ging es am Montagmorgen auch mit dem chinesischen Yuan. Zum einen intervenierte die Notenbank der Volksrepublik verbal gegen die schwache Wertentwicklung des Yuan-Wechselkurses. Zum anderen legte sie den täglichen Referenzkurs höher fest, als an den Märkten erwartet wurde. Die Währung Chinas steht unter Druck, weil sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den vergangenen Monaten viel schwächer entwickelt hat als allgemein erhofft.

EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt an diesem Montag (11.00 Uhr) in Brüssel ihre Sommer-Konjunkturprognose vor. Zuletzt ging die Brüsseler Behörde davon aus, dass sich die Wirtschaft der EU sowie der Euro-Länder in diesem Jahr besser entwickeln wird als zunächst erwartet.

So wurde die EU-Wachstumsprognose im Mai von 0,8 Prozent auf 1,0 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr rechnete die Kommission mit 1,7 Prozent Wachstum. Für die Staaten der Eurozone ging die Brüsseler Behörde von einem Wachstum von 1,1 Prozent in diesem und 1,6 Prozent im nächsten Jahr aus.

Bei der Inflation im Euroraum rechnete die Kommission in ihrer Frühjahrsprognose mit 5,8 Prozent in diesem Jahr - etwas mehr als zuvor erwartet worden war (5,6 Prozent). Für 2024 ging die Brüsseler Behörde zuletzt von einer Teuerung von 2,8 Prozent im Euroraum aus. Für die gesamte EU rechnete die Kommission im Mai mit einer durchschnittlichen Teuerung von 6,7 Prozent dieses Jahr und 3,1 Prozent im nächsten Jahr.

Äthiopien meldet Auffüllung von umstrittenem Stausee

ADDIS ABABA: Ein umstrittenes riesiges Staudammprojekt in Äthiopien steht vor dem Abschluss. Der Stausee am Blauen Nil sei jetzt komplett gefüllt, schrieb Ministerpräsident Ahmed Abiy am Sonntag auf auf X, vormals Twitter.

Äthiopien betrachtet das 4,6 Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd. Euro) teure Projekt als entscheidend für seine wirtschaftliche Entwicklung und will damit Millionen Bürger mit Strom versorgen. Dagegen fürchtet das weiter nördlich gelegene Ägypten um seinen überlebenswichtigen Anteil am Nilwasser. Sudan, das zwischen Ägypten im Norden und Äthiopien im Südosten liegt, strebt nach einem Abkommen über die Wassermenge, die die Staudammbetreiber im falle einer längeren Dürre freigeben müssten. Die Grenze zwischen diesen beiden Ländern verläuft nur zehn Kilometer vom Damm entfernt.

Es gab schon mehrere Versuche, ein Abkommen zwischen den Nil-Anrainern zu erzielen, bisher jedoch ergebnislos. Im vergangenen Monat wurden die Gespräche wieder aufgenommen.

Der Damm ist auf eine Kapazität von 6000 Megawatt angelegt, das entspricht in etwa vier modernen Atomkraftwerken. Es ist Äthiopiens größtes Infrastrukturprojekt, mit dem das ostafrikanische Land zum Netto-Energieexporteur werden will.

IWF-Chefin: Im Kampf gegen Klimawandel und Armut nicht nachlassen

NEU DELHI: Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hat die G20-Mitglieder nach dem Gipfel in Indien aufgerufen, im Kampf gegen die Klimakrise und Armut mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie müssten die versprochenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Klimafinanzierung einlösen und die multilateralen Entwicklungsbanken stärken, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. «Unsere (...) Erde ist von einem existenziellen Klimawandel bedroht», so Georgiewa.

Es brauche umfangreiche Investitionen sowohl der internationalen Gemeinschaft als auch des Privatsektors. Gleichzeitig müssen die Länder den grünen Übergang etwa durch Steuerreformen unterstützen. Die IWF-Chefin mahnte, dass sich die Weltwirtschaft zwar gerade von «einer Reihe von schweren Schocks» erhole. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten seien jedoch die schwächsten seit Jahrzehnten, gleichzeitig seien die Inflation und die Zinssätze nach wie vor hoch.

Der IWF soll als weltweites Gremium darüber wachen, dass keine großen Währungsturbulenzen entstehen und zu politischen Unwägbarkeiten führen. Unter anderem vergibt er Kredite an überschuldete und in Zahlungsschwierigkeiten geratene Staaten.