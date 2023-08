Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.08.23 | Überblick

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 85,95 Dollar. Das waren 86 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur September-Lieferung fiel um 89 Cent auf 82,30 Dollar.

Am Markt wurde auf die Sorgen vor einer schwachen konjunkturellen Entwicklung in China verwiesen. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden weiter, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Chinas Immobilienmarkt steckt in einer Krise, was die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt insgesamt bremst.

In der vergangenen Woche waren die Notierungen die siebte Woche in Folge gestiegen und der Preis für US-Öl hatte zeitweise bei 84,89 Dollar den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Unter anderem hatten Förderkürzungen in Saudi-Arabien und Russland den Preisen immer wieder Auftrieb verliehen.

Italienische Industriellenfamilie Agnelli steigt bei Philips ein

AMSTERDAM: Die Holdinggesellschaft Exor der italienischen Agnelli-Familie wird zu einem Ankerinvestor des niederländischen Medizintechnikkonzerns Philips. Exor habe 15 Prozent der Anteile erworben, teilten die Niederländer am Montag mit. Mit dem Investment unterstütze Exor die Geschäftsstrategie von Philips. Exor habe derzeit keine Pläne, kurzfristig weiter aufzustocken, könne unter der geschlossenen Vereinbarung den Anteil jedoch bis auf 20 Prozent erhöhen. Die Holding bekomme auch einen Sitz im Aufsichtsrat.

Ein Philips-Sprecher teilte mit, Exor habe für die Anteile 2,6 Milliarden Euro bezahlt. Exor-Chef und Agnelli-Familienerbe John Elkann sagte, Philips' Fokus auf das Gesundheitswesen sowie auf Technologie liege im Einklang mit dem Engagement von Exor. Exor ist unter anderem an Konzernen wie Stellantis, Ferrari und Iveco, aber auch am Fußballclub Juventus Turin beteiligt.