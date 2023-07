Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Importpreise fallen um mehr als elf Prozent

WIESBADEN: Der Rückgang der Preise von nach Deutschland importierten Gütern hat sich im Juni weiter beschleunigt. Die Einfuhrpreise fielen zum Vorjahresmonat um 11,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit September 2009. Im Mai waren die Importpreise um 9,1 Prozent gefallen. Im vergangenen Jahr waren sie dagegen zeitweise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend war der Ukraine-Krieg, der Energie und Rohstoffe stark verteuert hatte.

Den jetzigen Preisrückgang erklärt das Statistikamt vor allem mit einem Basiseffekt: Weil die Preise im Vorjahr stark gestiegen waren, fällt der Vergleich mit dem damals hohen Preisniveau nun hoch aus. Der Effekt wirkt vor allem bei Energieimporten, die im Juni 44,9 Prozent günstiger waren als vor einem Jahr. Den größten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatte Erdgas, das sich zum Vorjahresmonat um gut 50 Prozent ermäßigte. Im Monatsvergleich war Erdgas ebenfalls deutlich günstiger, der Preis sank um 15,5 Prozent.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB ihre Leitzinsen seit Sommer 2022 deutlich angehoben. Unlängst hat sie ihren Kurs aber noch stärker von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht, was die künftigen Zinserwartungen gedämpft hat.

Ölpreise halten sich bei Drei-Monats-Hoch

SINGAPUR: Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche nachgegeben, sich aber in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,40 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 80,28 Dollar.

Die Erdölpreise haben im Juli kräftig um etwa zehn Dollar zugelegt. Hatten sie lange eine negative Jahresbilanz aufgewiesen, liegen sie nun im Vergleich zum Jahresanfang höher. Auf der Nachfrageseite treibt die Aussicht auf mögliches Ende der Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Überwiegend robuste Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft haben die Stimmung am Rohölmarkt zusätzlich verbessert.

Auf der Angebotsseite haben große Förderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion deutlich eingeschränkt. Hintergrund sind fallende Erdölpreise gewesen. Obwohl sich die Lage auf dem Markt aus Sicht der Produzenten gebessert haben dürfte, machen sie bisher keine Anstalten, ihre Förderung wieder auszuweiten. Experten rechnen für die zweite Jahreshälfte mit einem unterversorgten Ölmarkt.

Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1010 Dollar festgelegt.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag veröffentlicht das Statistikamt Eurostat Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und Preisdaten für Juli. Da die EZB ihren geldpolitischen Kurs in der vergangenen Woche noch stärker von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht hat, wird den Zahlen an den Finanzmärkten eine hohe Bedeutung zugemessen.

Stimmung in Chinas Wirtschaft weiter getrübt

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen bleibt pessimistisch. Wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli nur leicht von 49 auf 49,3 Punkte. Damit blieb der wichtige konjunkturelle Frühindikator den vierten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist. Nach einem starken Jahresauftakt scheint die Euphorie in der chinesischen Wirtschaft fast vollständig verflogen zu sein.

Die exportgetriebene chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Hinzu kommen die geopolitischen Spannungen mit den USA, die China mit Technologiesanktionen belegt haben.